Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigaranın haram olduğu kanaatindeyim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen din görevlilerinin tercih edileceğini belirterek, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor" dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan "sigara" kararına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararının "bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu" savunan Erbaş, sigaranın "asrın felaketleri" ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını söyledi.

'DAHA SONRAKİ YILLARDA SİGARA KULLANANLAR SINAVA DAHİ GİREMEYECEK"

Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum. Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."

"İZMARİTLERİ GÖRÜNCE YÜREĞİME SANKİ BİR HANÇER SAPLANIYOR"

Erbaş, "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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