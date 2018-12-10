Tasarruf tedbiri rafta: Harput'a 80 milyon TL'ye Diyanet KÃ¼lliyesi

ElazÄ±ÄŸ Harput'ta yapÄ±lacak UluslararasÄ± Harput Diyanet KÃ¼lliyesi iÃ§in 80 milyon TL harcanacak.

ElazÄ±ÄŸ Harput'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan ve yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lan 'UluslararasÄ± Harput Diyanet Külliyesi' projesi hayata geçiriliyor. 8 bin 600 metrekarelik alana inÅŸa edilecek külliyenin maliyeti 80 milyon TL.

Sözcü'den Deniz Ayhan'Ä±n haberine göre, Harput Diyanet EÄŸitim Merkezi binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±larak yerine yapÄ±lacak olan UluslararasÄ± Harput Diyanet Külliyesi projesi için ElazÄ±ÄŸ Ä°l Özel Ä°daresi ihaleye çÄ±ktÄ±. 25 bin metrekarelik alana yapÄ±lacak projenin maliyeti yaklaÅŸÄ±k 80 milyon TL olarak açÄ±klandÄ±. Ä°l Özel Ä°dare Destek Hizmetleri MüdürlüÄŸü'nde yapÄ±lan inÅŸaat ihalesini Ziver inÅŸaat kazandÄ±.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Metin Bulut, projeyle ilgili olarak, "Malumunuz bu tasarruf tedbirlerinden dolayÄ± bazÄ± tesislere baÅŸlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun ElazÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan ne kadar önemli olduÄŸunu, ne kadar kÄ±ymetli olduÄŸunu, bir an önce ihalesinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koyunca bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bu konuda bizleri kÄ±rmadÄ±" dedi.

Külliye binasÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na bu ay baÅŸlanacak, tamamlanma süresi tahmini olarak 900 gün olarak hesaplanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 10:49

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