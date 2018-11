Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼: Her gÃ¶revlimiz 10 genci Ã¼zerine zimmetlemelidir

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 'Diyanet İşleri Başkanımız, her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istiyor' dedi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlilere, gençlere özel çalışma yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Çatalca Ulu Camisi'nde sabah namazında gençlere seslenen Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanının her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istediğini, son gönderilen yazıda "Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak" talimatının verildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı çerçevesinde İstanbul Müftülüğü olarak cami buluşmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanımız, her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazıda da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir. Çünkü insan oğlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sanal ortamlarda değil, doğal ortamlarda karşıladığı zaman güzel. Onun için çocuklarımıza hayatın sadece bu dünyada yaşadıklarımızdan ibaret olmadığını bunun dışında bir edebi hayatın olduğunu anlatmalıyız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Kasım 2018 13:28

