Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼: Her gÃ¶revlimiz 10 genci Ã¼zerine zimmetlemelidir

Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz, 'Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±mÄ±z, her gÃ¶revlinin 10 genÃ§le yakÄ±ndan ilgilenmesini istiyor' dedi.

Ä°stanbul Müftüsü Hasan Kamil YÄ±lmaz, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n görevlilere, gençlere özel çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aktardÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Çatalca Ulu Camisi'nde sabah namazÄ±nda gençlere seslenen YÄ±lmaz, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n her görevlinin 10 gençle yakÄ±ndan ilgilenmesini istediÄŸini, son gönderilen yazÄ±da "Her görevlimiz 10 genci kendi evladÄ± gibi görüp onlarla meÅŸgul olacak" talimatÄ±nÄ±n verildiÄŸini söyledi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± çerçevesinde Ä°stanbul MüftülüÄŸü olarak cami buluÅŸmalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini söyleyen YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±mÄ±z, her görevlinin 10 gençle yakÄ±ndan ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazÄ±da da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladÄ± gibi görüp onlarla meÅŸgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir. Çünkü insan oÄŸlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluÄŸa ihtiyacÄ± var. Bu ihtiyacÄ± sanal ortamlarda deÄŸil, doÄŸal ortamlarda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± zaman güzel. Onun için çocuklarÄ±mÄ±za hayatÄ±n sadece bu dünyada yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zdan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir edebi hayatÄ±n olduÄŸunu anlatmalÄ±yÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 13:28

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