Diyanet'e 8 bin 489 kadro daha verildi

Her yÄ±l bÃ¼tÃ§esindeki astronomik artÄ±ÅŸÄ± personel giderlerinin artmasÄ± ile savunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na 8 bin 489 kadro daha verildi.

MilyarlÄ±k bütçesinin en büyük harcama kaleminin personel giderlerinden oluÅŸtuÄŸunu açÄ±klayan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yine kadro istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre; Dün Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine göre Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na 8 bin 489 kadro daha ihdas edildi. Bu rakam Diyanet’in mevcut personel sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 7.5’ine karÅŸÄ±lÄ±k geliyor.

Son verilere göre Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda 1112’si merkez, 110 bin 465’i taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda olmak üzere toplam 111 bin 577 personel görev yapÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile yeni ihdas edilen 8 bin 489 kadronun tamamÄ±na atama yapÄ±lmasÄ± durumunda Diyanet personel sayÄ±sÄ±nÄ±, 2007 yÄ±lÄ±ndan itibaren yüzde 42 arttÄ±rarak 120 bin 66’ya çÄ±karmÄ±ÅŸ olacak. Böylece Diyanet personel sayÄ±sÄ±, OHAL KHK’lerinin getirdiÄŸi ayÄ±klamayÄ± da fazlasÄ±yla aÅŸmÄ±ÅŸ olacak. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net