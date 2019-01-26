İYİ Parti 5 büyükşehirde adaylarını açıkladı
İYİ Parti, Antep, Kayseri, Sakarya, Kocaeli ve Konya ile 3 il merkezi, 129 ilçe ve 29 beldenin başkan adaylarını açıkladı.
İYİ Parti logosu
İYİ Parti 5 büyükşehir, 3 il merkezi, 129 ilçe ve 29 beldenin başkan adaylarını açıkladı. Celal Doğan üzerinden polemik konusu olan Antep'te ise İYİ Parti aday gösterdi. Antep büyükşehir adayı Ejder Demir oldu.
CHP ile İYİ Partinin vardığı yerel seçim anlaşması kapsamında 22 büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alınmıştı.
Yerel seçimlerde birçok ilde Millet İttifakı adı altında iş birliği yapma kararı alan CHP ve İYİ Parti, 24 Ocak'ta ittifak protokolünü imzaladı. Anlaşma kapsamında 22 büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Partinin adayları desteklenecek. Ankara’da 8 ilçede ortak aday, 17 ilçede ayrı ayrı aday çıkartılacak. İstanbul’da 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayı yarışacak.
CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı
İYİ PARTİ'NİN 5 BÜYÜKŞEHİR ADAYI
- Antep - Ejder Demir
- Kayseri - Dursun Ataş
- Kocaeli- Serdar Kaman
- Konya- Oğuz Şimşek
- Sakarya - Cihan Kolip
3 İL MERKEZİ ADAYI
- Ağrı - Taner Söylemez
- Muş - Erken Çelikoğlu
- Rize - Yakup Özkan
Açıklanan diğer adayların listesi şöyle:
- ADANA KARAİSALI VELİ DURAK
- ADANA KOZAN MUSA ÖZTÜRK
- ADANA SAİMBEYLİ HAKAN ATASEVER
- ADANA SARIÇAM MEHMET KOCA
- ADANA YUMURTALIK KENAN DENİZ
- ADIYAMAN BESNİ SUVARLI MİKAİL AĞIR
- AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR MUSA KARAKAYA
- AFYONKARAHİSAR MERKEZ SALAR BEYTUL DURMUŞ
- AFYONKARAHİSAR ÇAY SERDAR DÜNDAR
- AFYONKARAHİSAR ÇAY KARACAÖREN ERCAN ALPAY
- AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ ERCAN GÜVEN
- AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI HASAN PAMUKÇU
- AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KILIÇARSLAN ALİM YILMAZ
- AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN ALİ KOCAPINAR
- AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İSMAİL ÇELİK
- AKSARAY ORTAKÖY HALİL DEMİR
- AMASYA TAŞOVA ÖZGÜR ÖZDEMİR
- ANKARA ÇUBUK MUSTAFA AYDOS
- ANKARA GÖLBAŞI MAHMUT AKSOY
- ANKARA GÜDÜL NURULLAH ÜNSAL
- ANKARA KAHRAMANKAZAN FAZIL KÖREMEZLİ
- ANKARA KALECİK MEMİŞ GÜNGÖR
- ANKARA KIZILCAHAMAM ÇOŞKUN ÜNAL
- ANKARA NALLIHAN ABDULFETTAH GÜNGÖR
- ANTALYA AKSU DURMUŞ ALİ ARSLAN
- ANTALYA DEMRE OKAN KOLAKAYA
- ANTALYA ELMALI HALİL ÖZTÜRK
- ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ CİHAN GÜLER
- ARTVİN HOPA TURAN KASIMOĞLU
- AYDIN BUHARKENT YUSUF VURAL
- AYDIN KÖŞK VELİ TUNA
- AYDIN NAZİLLİ KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN
- BALIKESİR SUSURLUK NURETTİN GÜNEY
- BİTLİS ADİLCEVAZ CENGİZ ULUĞ
- BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI NAZMİ ÇELİK
- BİTLİS MERKEZ YOLALAN NURTEKİN DİLSİZ
- BİTLİS MUTKİ ZÜBEYİR DALGA
- BURDUR AĞLASUN AYDIN KAPLAN
- BURDUR ALTINYAYLA RECEP ERGAN
- BURDUR BUCAK AHMET ALPARSLAN DURSUN
- BURDUR BUCAK KOCAALİLER SELATTİN GÖKÇE
- BURDUR ÇALDIR İSMAİL KUZUCU
- BURDUR GÖLHİSAR BÜLENT ŞAKİR OKUNAKOL
- ÇANAKKALE LAPSEKİ GANİ MEHMET EKİM
- ÇANAKKALE YENİCE OSMAN NURİ DURAN
- DENİZLİ BULDAN TEMEL BAŞBUĞ
- DENİZLİ KALE NECATİ TAHAL
- ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK FİKRET SERTKAYA
- ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK SERDAR ULUCAN
- ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SALİH KARABACAK
- GİRESUN DERELİ İSMAİL BEKTAŞOĞLU
- GİRESUN EYNESİL ÖREN İSMET KART
- GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU HÜSEYİN ARSLAN
- HATAY ALTINÖZÜ MEHMET YÜKSEK
- HATAY HASSA MEHMET ALİ SÖNMEZ
- HATAY KIRIKHAN ERHAN YAVUZYILMAZ
- İZMİR KİRAZ MEHMET EMİN AVŞAR
- İZMİR SELÇUK LEVENT GÖRÜR
- İZMİR TİRE SALİH ATAKAN DURAN
- İZMİR URLA HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU
- KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ADEM YILDIZ
- KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ALİ ÇATALBAŞ
- KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT AHMET NAZIM ENGİZEK
- KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İSMAİL KARACA
- KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ABDULLAH PAKSOY
- KAHRAMANMARAŞ GÖKSÜN RAMAZAN KOCA
- KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT MUSTAFA BASTIRMACI
- KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU HASAN KIZILDAĞ
- KARABÜK EFLANİ HALİL İBRAHİM BULUT
- KARABÜK ESKİPAZAR UĞUR KAYABAŞI
- KARABÜK YENİCE YORTAN TÜRKCAN CANTÜRK
- KARABÜK SAFRANBOLU SEBAHATTİN UZUN
- KASTAMONU AĞLI MESUT MANGALOĞLU
- KASTAMONU DEVREKANİ AYHAN KIRIK
- KASTAMONU İNEBOLU OĞUZHAN CANOĞLU
- KASTAMONU ŞENPAZAR AYHAN IŞIK
- KAYSERİ DEVELİ ALİ AĞCA
- KAYSERİ FELAHİYE ZAYİT ACI
- KAYSERİ İNCESU MUSTAFA İLMEK
- KAYSERİ KOCASİNAN HASAN SAMİ ÖZVARINLI
- KAYSERİ PINARBAŞI CUMA SAĞLAM
- KAYSERİ TALAS OSMAN HAYMANA
- KAYSERİ ÖZVATAN ATİLLA ÜNAL
- KAYSERİ YAHYALI ABDULLAH YILMAZ
- KAYSERİ YEŞİLHİSAR METİN İNCE
- KONYA AHIRLI CEYLAN ASLAN
- KONYA AKŞEHİR OSMAN FEDAİ
- KONYA AKÖREN MUSTAFA IPIL
- KONYA HADİM İBRAHİM ŞİMŞEK
- KONYA HÜYÜK AHMET TEMİZ
- KONYA ILGIN MUSTAFA ÖĞDÜ
- KONYA KARATAY AHMET TAMER
- KONYA YALIHÜYÜK ŞENAYDIN DOĞAN
- KIRŞEHİR AKÇAKENT UĞUR AYTEKİN
- KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI RAMAZAN PARLAK
- KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ MURAT DAŞDEMİR
- KIRŞEHİR KAMAN ŞUAYİP ATA
- MALATYA BATTALGAZİ ALİ EKİCİ
- MERSİN ANAMUR MEHMET TÜRE
- MERSİN AYDINCIK İRFAN ŞAHİN
- MERSİN BOZYAZI SEZAİ HASDENİZ
- MERSİN ÇAMLIYAYLA MEHMET FATİH SOFU
- MERSİN ERDEMLİ SERDAR ARSLAN
- MERSİN MUT MURAT ORHAN
- MERSİN SİLİFKE ÖZER ÖZEL
- MERSİN TOROSLAR ENDER TURHAN
- MUĞLA BODRUM MEHMET TOSUN
- MUĞLA DALAMAN SEDAT KIZIL
- NİĞDE ALTUNHİSAR DURMUŞ ACER
- NİĞDE BOR RUAF ERSİN DAŞ
- NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI YUSUF POLAT
- NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI SAMİ ÇAKMAK
- NİĞDE MERKEZ ALAY HÜSEYİN ŞAHİN
- NİĞDE MERKEZ BAĞLAMA ORHAN ERDOĞAN
- NİĞDE MERKEZ GÖLCÜK AHMET TUNCAY
- NİĞDE MERKEZ KİLEDERE BURHAN DÜNDAR
- NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE İRFAN AKGÜMÜŞ
- OSMANİYE KADİRLİ ÖMER LÜTFÜ ÇUBUKÇU
- OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE MEHMET ÖZER
- OSMANİYE SUMBAS İSMAİL GÖÇEBE
- OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK
- RİZE GÜNEYSU SEFER ÖZER
- SAKARYA ADAPAZARI AYDOĞAN ARSLAN
- SAKARYA ERENLER ŞEMSETTİN DUMAN
- SAKARYA FERİZLİ SERHAT ÇİÇEK
- SAKARYA GEYVE ATİLLA ZEYTİNOĞLU
- SAKARYA HENDEK AHMET ERCAN
- SAKARYA KOCAALİ KEMAL DİN
- SAKARYA TARAKLI MEHMET AYDIN
- SAMSUN İLKADIM NECATTİN DEMİRTAŞ
- SAMSUN SALIPAZARI REFAETTİN KARACA
- SİVAS DOĞANŞAR SERDAR GÜLAÇTI
- SİVAS GEMEREK RECEP GARİPER
- SİVAS GEMEREK ÇEPNİ ÖZKAN DÖNER
- SİVAS İMRANLİ CEMALETTİN DEMİREL
- SİVAS SUŞEHRİ ALİ TERCANLIOĞLU
- SİVAS ŞARKIŞLA TURGAY ŞAHİN
- TOKAT ERBAA MURAT TOYCAN SELÇUK
- TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT TOYGUN ALGÜL
- TOKAT NİKSAR EMRAH KÖKNAR
- TOKAT REŞADİYE BOZCALI MUSTAFA ŞAHİN
- TOKAT TURHAL BEKİR BAKLACI
- TRABZON ÇARŞIBAŞI MEHMET TURAN
- TRABZON DERNEKPAZARI CEVDET CEMAL CANSIZ
- TRABZON ŞALPAZARI MEHMET ÖNGÖZ
- TRABZON YOMRA MUSTAFA BIYIK
- YALOVA ALTINOVA BOLER ARSLAN
- YALOVA ARMUTLU ARİF ÜRGÜP
- YALOVA ÇİFTLİKKÖY METİN DAĞ
- YALOVA TERMAL İBRAHİM TANER
- YOZGAT SARIKAYA DAVUT DİCLE
- YOZGAT SORGUN NİZAMETTİN BULUT
- YOZGAT ŞEFAATLİ MUSTAFA YÜCESOY
- YOZGAT YERKÖY FERHAT YILMAZ
- ZONGULDAK DEVREK YAŞAR OCAKÇI
- ZONGULDAK GÖKÇEBEY VEDAT ÖZTÜRK
- ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI ÜMİT ÇAPCİ
- ZONGULDAK KOZLU HÜDAİ DÖKMECİ
CHP ve İYİ Parti'nin 24 Ocak'ta ittifak sağladıklarını açıkladığı 22 büyükşehirlerin listesi ise şöyleydi:
1-Adana CHP
2-Ankara CHP
3-Antalya CHP
4-Aydın CHP
5-Balıkesir İYİ Parti
6-Denizli İYİ Parti
7-Eskişehir CHP
8- Antep İYİ Parti
9-Hatay CHP
10-İstanbul CHP
11-İzmir CHP
12-Kahramanmaraş CHP
13-Kocaeli İYİ Parti
14-Kayseri İYİ Parti
15-Konya İYİ Parti
16-Malatya CHP
17-Manisa İYİ Parti
18-Muğla CHP
19-Sakarya İYİ Parti
20-Samsun İYİ Parti
21-Tekirdağ CHP
22-Trabzon İYİ Parti
Büyükşehirlerin dağılımı ise şöyle:
CHP: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman Maraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ.
İYİ Parti: Balıkesir, Denizli, Antep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon. (HABER MERKEZİ)
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