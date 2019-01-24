CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı

Yerel seçimlerde birçok ilde Millet İttifakı adı altında işbirliği yapma kararı alan CHP ve İYİ Parti, bugün ittifak protokolünü imzaladı. Anlaşma kapsamında 22’si büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Ankara’da 8 ilçede ortak aday, 17 ilçede ayrı ayrı aday çıkartılacak. İstanbul’da 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayı yarışacak. Celal Doğan üzerinden polemik konusu olan Antep'te ise İYİ Parti aday gösterecek.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak protokolü açıklaması için saat 11.30’da, görüşmeleri yürüten Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’la birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. Heyette, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kusoğlu da yer aldı. Kılıçdaroğlu’nu genel merkez girişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu açıklama öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile makamında basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU: KAVGADAN DEĞİL, BARIŞTAN YANAYIZ

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kavgadan değil huzurdan yana olduklarını ifade ederek “İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız uzun bir çaba gösterdi, bize hazır bir liste getirdi. Eğer emeği ödüllendirmek gerekiyorsa, bu 4 arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim” dedi.

AKŞENER: SANKİ SAVAŞA GİRİYORUZ

Akşener de “Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde muhtar, ilçe belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde, milleti birbirine düşüren bu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu iki siyasi partinin oy veren insanların tümüne hakaret etmek, onları taciz etmek, Türkiye'yi yönettiğini zanneden insanlar için utanç vericidir. Biz bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü ve bunun sadece yerel seçimler olduğu, beldeye, şehre, ilçeye hizmetlerin anlatılacağı bir dil seçeceğiz.” İfadelerini kullandı.

İTTİFAK SAĞLANAN BÜYÜKŞEHİRLER

1-Adana CHP

2-Ankara CHP

3-Antalya CHP

4-Aydın CHP

5-Balıkesir İYİ Parti

6-Denizli İYİ Parti

7-Eskişehir CHP

8-Gaziantep İYİ Parti

9-Hatay CHP

10-İstanbul CHP

11-İzmir CHP

12-Kahramanmaraş CHP

13-Kocaeli İYİ Parti

14-Kayseri İYİ Parti

15-Konya İYİ Parti

16-Malatya CHP

17-Manisa İYİ Parti

18-Muğla CHP

19-Sakarya İYİ Parti

20-Samsun İYİ Parti

21-Tekirdağ CHP

22-Trabzon İYİ Parti

Bu büyükşehirlerin dağılımı ise şöyle:

CHP: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman Maraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ.

İYİ Parti: Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon.

BODRUM VE ETİMESGUT'TA AYRI ADAY

Tartışma konusu olan Etimesgut ve Bodrum’da ise her iki parti kendi adayını çıkarma kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, 22 Ocak'ta Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk olmuştu. Eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan liderler, yerel seçim ittifakına ilişkin işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aramıştı. Görüşmede birçok bölgeye ilişkin uzlaşma sağlandığı aktarılmıştı. (HABER MERKEZİ)