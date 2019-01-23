Ömer Fethi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik’te ilçe pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilçe belde ve köy ziyaretleri kapsamında, Niğde’nin Çiftlik ilçesini ziyaret etti.

ÇARŞI VE PAZAR YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Sebze ve meyve fiyatlarındaki büyük artışın etiketlere yansıdığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Girdi maliyetlerinin artması, ürünü de olumsuz etkiliyor. Son bir yıl içinde üreticinin maliyeti yüzde 50’den fazla oranda arttı. Bu doğal olarak çarşı ve pazara yansıyor. 2019 yılında üretici desteklenmezse, girdiler düşmezse daha çok maliyet daha yüksek ücretle üretim ve sonucunda tüketiciye daha pahalı ürün olarak yansıyacak” dedi.

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜRMEKTE ZORLANIYOR"

Sadece üreticilerin girdi maliyetleri değil, enflasyon ve buna paralel olarak da işsizliğin arttığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, bu olumsuzlukların üst üste konulmasıyla ortaya çok vahim bir tablonun çıktığını ifade etti. Gürer, “Bu vahim tablonun bir örneğini bugün Çiftlik ilçe pazarında görüyoruz. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını sağlamakta zorlanıyorlar. Birkaç kilo ürün alan yarım kilo ürün alır olmuş. İhtiyaçlarını kısmaya başlamışlar. Pazar alışverişi yapmakta zorlanıyorlar. En uygun fiyat için tüm tezgahları gezdiklerini söylüyorlar. Bu gidiş tane ile alıma kadar bizi düşürecek diye dert yanıyorlar. Elektrik faturası da ayrıca çok dertlendikleri başlıca sorunlardan” diye konuştu.

"AKP SÖZDE YERLİ, UYGULAMADA İTHALCİ"

AKP’nin iktidara geldiğinden beri kamu fabrikalarını, limanları, işletmeleri satarak tükettiğini, tarım ve hayvancılıkta yanlış politikalar ile ülkeyi bu noktaya getirdiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Fabrikalar satıldı, ülkemizin tüm kazanımları özelleştirildi. Enflasyon fırladı, işsizlik arttı. Vatandaşın cebi boşaldı. Tarım politikaları her bakan ile değişti. Çiftçiyi üreticiyi destekleyip bilimsel tarım yapmak yerine ithale yöneldiler. Yabancı ülke çiftçisi zengin edilirken yerli çiftçi yok edildi. Köyler boşaldı. Üretimden uzaklaştık. AKP iktidarının yanlış politikalarının bedelini vatandaş ödüyor. AKP Genel Başkanı konuşmalarında sorun yok gibi gösterse de vatandaş yaşadığına bakıyor. Çarşı pazar yangın yeri. Bu yanlış yönetim ve sistemden ne kadar erken dönülürse ülkemizin geleceği için o kadar faydalı olur. Cumhurbaşkanlığı sistemi sorunları artırdı. Tek adam yönetimi fayda sağlamadı. Sorunları katladı. Yeni sistem sorun üretiyor” şeklinde konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)