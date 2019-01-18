Doğanşehir halkı 9 yaşındaki çocuğun istismarına tepki gösterdi

Berfin GÜLER

Malatya

Malatya Doğanşehir’in Sürgü Mahallesi’nde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun akrabası ve iki komşusu tarafından istismar edildiği olayının ortaya çıkması üzerine Malatya’daki kitle örgütleri ve Doğanşehir halkı mahallede açıklama yaptı. Açıklamada “Bizler AKP Hükümetinin tecavüzü aklayan, onaylayan yasalarını geri çekmesini istiyoruz” denildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde yaşayan olay ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan çocuğun ruh halindeki değişikliği öğretmenin fark etmesi ile geçtiğimiz hafta cuma günü ortaya çıkmış, çocuğu istismar eden akraba M.D. ile komşular B.B. ve M.B. istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 9 aydır yaşandığı öne sürülen olayda, şüphelilerin bir diğer akrabası B.D. de tutuklanı, çocuk devlet korumasına alındı.

Malatya’daki demokratik kitle örgütleri, Emek Partisi Malatya İlçe Örgütü ve Doğanşehir halkı bugün Sürgü Mahellesi’nde yaptıkları açıklama ile yaşanan istismara tepki gösterdi. Açıklamayı yapan Emek Partisi Malatya İl Örgütü Üyesi Beyhan Bali “Doğanşehir’de 9 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayı ile hepimiz yıkıldık, çok üzgünüz. Biz kadınlar olarak, bu toplumun bir bireyi olarak da bu korkunç olayı lanetliyoruz” dedi. Bu olayın ilk olmadığına, birçok kadının ve çocuğun istismara, tecavüze maruz kaldığına dikkat çeken Bali “Bizler Özgecan Aslan’ı, Cansel Buse’yi, Öznur’u unutmadık. Ancak biliyoruz ki bu toplumsal yara artarak devam edecek. Hükümet kanalından, çeşitli yayın organlarından açıklamalar yapılıyor, ‘9 yaşındaki bir kız çocuğundan tahrik olunabilir; bir annenin bacağından tahrik olunabilir’ açıklamaları geliyor. Bu söylemlerden dolayı kadınlara yönelik şiddet, çocuklara yönelik istismar artıyor” diye konuştu.

Günlerdir yeniden gündeme getirilen ve çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştıracağı ön görülen düzenlemeye de değinen Bali, yasanın erken yaşta evliliklerin önünü açacağını söyledi. “Bunlar tecavüzü aklamak,tecavüzü onaylamak değil midir?” diye soran Bali şöyle devam etti: “Bizler AKP Hükümetinin artık tecavüzü aklayan, onaylayan bu yasaları geri çekmesini istiyoruz. İstismara bu yasalarla çözüm bulunmaz.” Bali son olarak yaşanan istismar olayının da takipiçisi olacaklarını belirtti. (Malatya/EVRENSEL)