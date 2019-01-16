Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (17 Ocak)

Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Niğde ve Karaman’da 17 Ocak’ta eğitime ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT

Yozgat’ta da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, 17Ocak’ta il merkezi ve tüm ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında bir gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak’ta eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak’ta ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Niğde'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 17 Ocak’ta ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar 17 Ocak’ta da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda 17 Ocak’ta eğitime ara verileceği bildirildi.

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak’ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. (HABER MERKEZİ)