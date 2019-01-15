15 Ocak 2019 18:20
HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz: Şırnak'ta ahıra 9 seçmen kaydedildi
HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak'ta bir ahıra 9 seçmen kaydedildiğini iddia etti.
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir ahıra 9 seçmen kaydedildiğini iddia etti.
İddiaya konu olan yerin videosunu Twitter hesabından paylaşan Hüseyin Kaçmaz, “Görüldüğü üzere boş, harabe, ahır şeklinde kullanılan bir durumda. İnsanların barınabileceği bir şekilde olmadığı açık ve net görülüyor. Aynı zamanda buranın üzerine 9 tane seçmen kaydedilmiş. Usulsüzlük net olarak görülüyor” dedi. (HABER MERKEZİ)
Akp iktidarı öğretmenevi, polisevi, jandarma birlikleri, hayali adreslere ve metruk binalara yaptığı seçmen taşımaları sonrası hızını alamayıp kendi seçmenlerini ‘#AHIRLARA’ kaydetmeye başladı. Uludere ilçemizde Akp seçmenlerinin kayıtlı olduğu ahır video görülmektedir. pic.twitter.com/bNlMzltC2O— Hüseyin Kaçmaz (@avhuseyinkacmaz) 15 Ocak 2019