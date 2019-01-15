HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz: Şırnak'ta ahıra 9 seçmen kaydedildi

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir ahıra 9 seçmen kaydedildiğini iddia etti.

İddiaya konu olan yerin videosunu Twitter hesabından paylaşan Hüseyin Kaçmaz, “Görüldüğü üzere boş, harabe, ahır şeklinde kullanılan bir durumda. İnsanların barınabileceği bir şekilde olmadığı açık ve net görülüyor. Aynı zamanda buranın üzerine 9 tane seçmen kaydedilmiş. Usulsüzlük net olarak görülüyor” dedi. (HABER MERKEZİ)