Yıldırım’dan istifa etmemek için kılıf: Herkes etsin, biz de edelim

Türkiye Büyük Millet Başkanı (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesiyle birlikte başlayan istifa tartışmalarını değerlendirdi: Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim.

Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım parlamento muhabirleriyle Mecliste buluştu. Yıldırım, ‘istifa’ sorularına, “Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim aday olduğunuz işle ilgili vatandaşa ne yapacağınızı neden aday olduğunuzu anlatmaktır. Bu tartışma siyasi bir tartışmadır, hukuku bir alt yapısı yoktur” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'IN İSTİFA ETMEMESİ ELEŞTİRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı olarak kalması, Anayasa’nın 94’üncü maddesine aykırı görülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre Yıldırım’ın istifa etmesine gerek yok.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerini kazanırsa belediye başkanlığı yapan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN İSTİFASI ŞART DEĞİL

Binali Yıldırım ‘herkes istifa etsin diyor’ fakat Anayasa, milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olması için istifasını şart koşmuyor, TBMM Başkanı ve Başkan Vekilleri için böyle bir şart söz konusu. Zira Anayasa’nın 94’üncü maddesi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar” diyor. (HABER MERKEZİ)