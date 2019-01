HDP: Bölge illerinde bir adrese en az 40 seçmen kayıt edildi

Seçim güvenliği ve seçmen kayıtlarına ilişkin HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki açıklama yaptı.

Birçok ile dair sayısal veriler açıklayan Beştaş, Bölge illerinde bir adreste en az 40 seçmenin kayıt edildiğini tespit ettiklerini, yapılan taşımaların sonuçlarını değiştirecek durumda olduğunu belirterek, taşımanın siyasi olduğunu iptal edilmesini istedi.

Diyarbakır HDP il binasında yapılan açıklamada konuşan HDP milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, bazı il ve ilçelerde absürt bir şekilde seçmen kayıtlarının bulunduğunu söyledi. YSK’nin cezaevlerindeki tutukluların oy kullanmasına engel kararına da dikkat çeken Tiryaki, verilen kararın hukuki, anayasal bir dayanağı olmadığını ifade etti. Tiryaki, “2005, 2009, 2014’te de mahalli idare seçimleri gerçekleştirildi. Bu seçimlerde cezaevlerinde tutuklu bulunanlar, oy kullanabildiler. Bu konuda herhangi bir yasa değişikliği olmadı. Aynı yasalar geçerli. Herhangi bir yasa değişikliği yapılmadığı halde YSK, böyle bir karar aldı. Dolayısıyla herhangi bir yasaya dayanmadan böyle bir karar aldılar. Bu cezaevlerinde bulunan on binlerce insanın oy kullanma hakkını elinden almak anlamına geliyor” dedi.

YSK tarafından verilen bu kararın HDP seçmenine yönelik olduğunu belirten Tiryaki, “Bu karar hiç kuşkusuz partimize yönelik bir karardır. Son seçimlerin tamamında HDP cezaevlerinde birinci parti olmuştur. Böyle bir kararla HDP’li seçmenleri hedef almış oluyorsunuz. Tutukluların oy kullanmaları konusunda girişimlerimiz olacak, kabul edilmediği takdirde hukuksal girişimlerde de bulunacağız” dedi.

BİRÇOK İLDE BİRÇOK ADRESTE EN AZ 40 SEÇMEN KAYITLI

Meral Danış Beştaş, bazı il ve ilçelerde bulunan bazı adreslerde aynı adreste çok sayıda seçmen kaydının bulunduğuna dikkat çekerek, bu durumun seçim sonuçlarını etkileyecek boyutta olduğunu söyledi. Beştaş, “Halkın yaratılmak istenen ortamda güvensizliğini derinleştirmek değil, halkın bu seçimde nasıl olsa her türlü oyunu, hileyi yapar. Biz ne kadar çalışırsak çalışalım. Bunu başaramayız duygusunu yaşamak değil tam tersine bunu yenmek amaçlıdır. AKP her şeye muktedir değil. Biz her şeyi izliyoruz biz bunlarla başa çıkacağız. Hilelerin boyutlarını tespit edip teşhir edeceğiz. 40 üzerinde seçmen yazılan adresler tespit ettik. Batman’da bir dairede 189 seçmen var, Bingöl’de bir dairede 224 seçmen var, Diyarbakır Hani ilçesinde bir adreste 208 seçmen, Bitlis bir adreste 230 seçmen, Hakkari Çukurca’da 627 kişi bir adreste seçmen, Hakkari’de başka bir adreste 1108 kişi kayıtlı, başka bir adreste 395, Mardin Artuklu’da bir adreste 506 seçmen kayıtlı, Siirt’te bir adreste 528, Şırnak Beytüşşebap’ta bir adreste 526 seçmen var. Sözünü ettiğimiz illerde seçim sonuçlarını değiştirecek rakamlardır. Bu yasaya aykırıdır. YSK genelgelerine bile aykırıdır” dedi.

YSK’nin bu adreslerdeki seçmen kayıtlarının iptal edilmesi noktasında başvuruda bulunduklarını belirten Beştaş, “Bunların iptalini istiyoruz. YSK zaten yeterince yandaş oldu. Yarın öbür gün İçişleri Bakanlığı ile, AKP iktidarıyla birlikte halkın iradesine yaptığınız müdahale devam ederse bunun hesabını yargı önünde vereceksiniz” dedi.

38 ODALI MİSAFİRHANEDE 374 SEÇMEN KAYITLI

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kaydırma merkezlerine bir yenisi daha eklendi. MA’nın haberine göre; Siirt, Şırnak merkez ilçeler, Niğde’nin Ulukışla ilçesi ve Urfa’nın Halfeti ilçesi sonra Iğdır merkezde bulunan polis evine 374 seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından siyasi partilere verilen Hane Adres Kontrol Sistemi’nde, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi, Işın Caddesi, numara 11’de bulunan Iğdır Polis Evi’nde 374 seçmen bulunuyor.

Sistem de seçmenlerin çoğunun 25 yaş üstü erkek olduğu Hane Adres Kontrol Sistemi’nden görülüyor. Söz konusu adreste ise sadece 7 kişi Iğdır nüfusuna kayıtlı. Kayıtlı kişilerin 29-45 yaş aralığında bulunurken, misafirhanede 38 oda bulunuyor. ( Diyarbakır/EVRENSEL)