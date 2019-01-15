Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı

Esenyurt'ta Özel Doğa Hastanesinin tabelasını takmak isterken elektrik akımına kapılıp iş cinayetinde yaşamını yitiren Eren Eroğlu ve bir işçinin yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Davada, 3 kişi beraat ederken, bir sanık 3 yıl 4 ay, 3 sanık ise ikişer yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, iş cinayetinde yaşamını yitiren Eren Eroğlu'nun babası Erdinç ve annesi Nezahat Eroğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen baba Erdinç Eroğlu, yaklaşık 5 yıldır davanın devam ettiğini, 17 yaşındaki oğlunun işçi olduğunu, bu olayda hayatını kaybettiğini anlattı. Eroğlu, olayda taksiri aşan bir durumun olduğunu, oğlunun çalışmaması gereken bir yere gönderildiğini, iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığını hatırlatarak sorumluluların cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

ŞİRKETİN ORTAKLARI BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları, dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortakları sanıklar Feridun Taktak ve Pınar Öz’ün "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılsa da sanıkların olayda taksirlerinin bulunmadığını belirterek beraatlerine karar verdi.

SANIKLARA 'İYİ HAL İNDİRİMİ' UYGULANDI

Şirketin mesul müdürü Sanık Erol Mutlu’nun taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre asli derecede kusurlu olmasını nazara alan mahkeme, sanığın 4 yıl hapse mahkum etti ancak "iyi hal indirimi" uygulayarak cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.

Mahkeme, sanıklar Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa, Ustabaşı Emin Telbisoğlu ve hastane işletme müdürü Ulucan Köse’nin de taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre tali derecede kusurlu olmalarını nazara alarak, sanıklara ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verdi ancak yine "iyi hal indirimi" uygulayarak cezalarını 2 yıl 6 ay hapse düşürdü.

"BU HUKUKSUZ KARARI TANIMIYORUZ, KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Eren Eroğlu’nun babası Erdinç Eroğlu, bütün sorumlular ve kusurlar belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğini ifade ederek, "Bu dava süreci zaten etkin olmadı. 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz." dedi.

Eren Eroğlu’nun annesi Nezahat Eroğlu da üzgün olduğunu ve konuşmakta zorlandığını belirterek, "Bir çocuk, bir can gitmiş, bu olmamalıydı. Verilen ceza 2 sene olmamalıydı. Benim oğlum orada çürürken, onların burada gezmeleri, çıkmaları beni çok rahatsız ediyor." dedi.

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İDDİANAME: HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Feridun Taktak, Pınar Öz ve Erol Mutlu'nun dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortakları olduğu, Emin Telbisoğlu'nun da bu şirkette ustabaşı olarak çalıştığı belirtilerek, müşteki Haydar Sakcı ile iş cinayetinde yaşamını yitiren Eren Eroğlu'nun şirkette işçi olarak görev yaptıkları, şüphelilerden Ulucan Köse'nin de olayın olduğu özel hastanede işletme müdürlüğü yaptığı anlatıldı.

Hastanenin tabelasındaki 2 harfin onarımı için şirketin arandığı, Sakcı ile Eroğlu'nun hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan ve üzerinden yüksek gerilim hattı geçen hastanenin tabelasının olduğu yere alüminyum malzemeden yapılan merdiven ile çalışmaya mecbur bırakıldıkları aktarılan iddianamede, elektrik akımının atlama yapması sonucu her iki işçinin de akıma kapıldıkları, Eroğlu'nun yaşanan iş cinayetinde yaşamını yitirdiği, Sakcı'nın ise yaralandığı bildirildi.

İddianamede, sanıklar Emin Telbisoğlu, Feridun Taktak, Pınar Öz, Erol Mutlu ve Ulucan Köse hakkında ''taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan ikinci iddianamede, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iki belediye görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği, şikayetçiler Öz ve Mutlu'nun talebi üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Aralık 2015'te itirazı kabul ederek, iki belediye görevlisi hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedildi.

Mahkemenin kovuşturma izni vermesiyle kamu davası açılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen iddianamede, olay tarihinde şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa ve Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları'nın da ''taksirle bir kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. (HABER MERKEZİ)

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