Şebnem Sönmez: Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil

Oyuncular Sendikası’na dair tartışmalar devam ediyor. Levent Üzümcü “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununun Artvin ve Hatay’daki gösterimlerinin yasaklanmasına tepki göstermeyen Oyuncular Sendikası’ndan istifa ettiğini açıklamıştı. Daha sonra verdiği röportajlarda Üzümcü sendikanın amacından uzaklaşarak “sarı sendikacılık” yolunda ilerlediğini belirtmişti. Oyuncular Sendikası’nda yaşanan tartışmalara kurucu üyelerden Şebnem Sönmez de katıldı, "Sendika yolundan ayrılmış değil" dedi.

‘SENDİKA YOLUNDAN AYRILMIŞ DEĞİL’

Oyuncular Sendikası’nda yaşanan tartışmalara kurucu üyelerden Şebnem Sönmez’de katıldı. Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Oyuncular Sendikası’nda 7 yıllık süreç içinde yaşananları ve üyelerin belirttiği kaygılara dair açıklamalarda bulundu. Üzümcü’ye ve yönetim kuruluna eleştiriler yönelten Sönmez, “Bir tweet dizisinde bütün detaylarıyla açıklamanın çok zor olduğunu bilsem de; ifade etmekten geri durmayacağım asıl konu en önemli noktadır. Haklarını talep eden kişi/kurum endişe duysa da yolunda sımsıkı devam etmek zorundadır. Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil” dedi.

YAPIMCI VE İKTİDAR BASKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Üyelerin sendikadan uzaklaşmasında ve güç kaybına uğramasında iktidar baskısına dikkat çeken getiren Sönmez “Oyuncular Sendikası 2013’te 2 yaşında temel haklarını eline alabilmiş henüz bebek bir kurum iken; 3 yaşına geldiğinde hasar görmüş, iftiralarla kirletilmeye çalışılmış, korku ile bastırılmış, üstüne üstlük üyeleri tarafından da terk edilmiş bir hali yaşadı. Bunda herkesin payı var” diye belirtti.

Oyuncuların işsiz kalma korkusunun sendikanın zayıflamasında etkili olduğunu dile getirdi: “Asıl engeli, asıl zorluğu üyelerinin yapımcı-işveren karşısındaki tutumu oldu. Çalışma hayatındaki yasal haklarını istediklerinde yapımcılar tarafından işsiz bırakılma endişesi, üyelerimizde yaygın bir endişe yarattı. Bunu aşamadığımızı söylemek zorundayım”

Sendikanın Yapımcılar Derneği’ni muhatap almasını eleştiren Sönmez “Yapımcılar Derneği’nin kurulması, yapımcıların da kendi çıkarlarını gözetmesi, koşullarını sağaltmak istemesi doğru ve gereklidir. Ancak dikkat: Dünyanın her yerinde işçi sendikası kurulduğunda işveren sendikası da devamen kurulur. Sendika karşısında dernek kurulmaz” dedi.

'BAŞROL DAYANIŞMANIN' SLOGANINA VURGU YAPTI

Sendikanın kuruluşunda dikkatleri üzerine çeken “Başrol Dayanışmanın!” sloganına paylaşımlarında özellikle vurgu yapan Sönmez, “Başrol Dayanışmanın! sloganını içinde hala hisseden üyelerimize, meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeniden, daha çok, daha haklı, tecrübeler edinmiş halimizle birlikte olmak ve beraber davranmak zorundayız” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)