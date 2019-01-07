TBB'den kulüp borçlarının yeniden yapılandırılması açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması bugün bir televizyon programıyla kamuoyuna duyurulacak.

Türkiye Bankalar Birliği, konuya dair medyaya yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı. TBB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Çalışma ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Buna rağmen, bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı görülmüştür. Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının 7 Ocak 2019 tarihindeki (bu akşam) futbol programında paylaşılması öncesinde, aşağıdaki hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur:

TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır.

Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.

Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir. Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir.

Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liderliğinde, TBB’nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır.”

'BORÇLAR KAMU KAYNAKLARINA YIKILACAK' ENDİŞESİ

Karar'da yayımlanan ilk haberde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile mali sorumluları, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesi gündemiyle İstanbul’daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde konuyu görüşmek için bir araya geldiği belirtilmişti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın 7 Ocak Pazartesi günü kulüplerin borçlarıyla ilgili kararı açıklayacağı belirtilirken toplantıda alınan kararların şunlar olduğu aktarılmıştı:

Kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi.

Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak.

Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

Bir kulüp gelirinden fazla harcama yaptığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu devreye girecek ve müdahalede bulunacak.

İddaya göre bazı kulüplerin ‘ek kaynak’ teklifinin de görüşüldüğü ancak bunun kabul görmediği belirtildi.

İdari ve mali denetimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacağı projede Türkiye Bankalar Birliği çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapılarının sıkı kontrol altına alınması planlanıyor.

'DÖRT BÜYÜKLER'İN TOPLAM BORCU 10 MİLYAR LİRA

Türkiye'de yalnızca “Dört büyükler” olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaşıyor. Temmuz 2018'de açıklanan verilere göre Fenerbahçe’nin borcu 3,5 milyar lira seviyesinde. Fenerbahçe’yi 2,8 milyar lirayla Galatasaray, 2,1 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor’un borcu ise 1,1 milyar lira. Bu borç yükü UEFA’nın da gözünden kaçmıyor. Türkiye'nin büyük kulüplerinin tamamının transfer girişimleri, finansal fair-play uygulamalarıyla kısıtlanmış durumda.

Dört büyükler borç kıskacında: Hangi kulübün borcu ne kadar?

OZAN BİNGÖL: ÇEKİN ELİNİZİ MİLLETİN CEBİNDEN

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, iddialara dair sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "Futbolcusu vergi ödemez, kulübü vergi ödemez ama vergi ödeyenlerin oluşturduğu kamu kaynağına göz dikerler. Yeter artık yettiniz! Çekin elinizi milletin cebinden!" dedi.

Futbolcusu vergi ödemez, kulübü vergi ödemez ama vergi ödeyenlerin oluşturduğu kamu kaynağına göz dikerler.

Yeter artık yettiniz!

Çekin elinizi milletin cebinden! https://t.co/2yfBEi9Sph — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 5 Ocak 2019

ZİRAAT, DEMİRÖREN'E 'HÜRRİYET' KREDİSİ VERMİŞTİ

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışının resmen gerçekleşmesinin ardından Demirören'e Ziraat Bankası'ndan 700 milyon dolar kredi verildiği ileri sürülmüştü. Kredinin 10 yıl vadeli olduğu, ilk 2 yıl ödeme yapılmayacağı iddia edilmişti.

HDP’nin, bu konuya ilişkin verdiği araştırma önergesi AKP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmişti. (SPOR SERVİSİ)

CHP MİLLETVEKİLİ CEYLAN: AYMAZLIK

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "futbol klüplerinin borçlarının Ziraat Bankasına ödettirilmesi söz konusu olursa, bu tek kelimeyle aymazlıktır" dedi ve Ziraat Bankasının çiftçiye destek olması için kurulduğunu söyledi.

Ceylan yaptığı açıklamada, “Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2.1 milyon çiftçimiz artan girdi maliyetleri altında inim inim inlerken, Ziraat Bankasının kuruluş amacının dışında, futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak için kredi vermesi kabul edilemez” dedi. İktidarın vergi kanunlarında değişiklik yapma hazırlığı içinde olduğunu belirten Ceylan, “Krizin ağır yükü her zaman olduğu gibi dar gelirliye, işçiye ve memura yüklenecek” uyarısında bulundu. (HABER MERKEZİ)