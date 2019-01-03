03 Ocak 2019 17:11
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 17:44

Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Çankaya Üniversitesinde Hasan İsmail H. adlı öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Okulda düzenlenen törenin ardından üniversiteden öğrencilerin ve akademisyenlerin Damar'ı son yolculuğuna uğurladığı cenazede, acı dolu anlar yaşandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı cenazede, kimse olaya ilişkin konuşmak istemedi.

    KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan Hasan İsmail H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Olay, 2 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Araştırma Görevlisi Ceren Damar gözyaşları içinde toprağa veridi (Fotoğraf: Evrensel)

    Emekli polis olan babasına ait tabancayı kullandığı belirtilen H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ile babası sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın araştırıldığını söyledi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

    KOPYA TARTIŞMASI İDDİASI

    Cinayetle ilgili araştırma sürerken, Ceren Damar ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı iddia edildi. Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, sınav sırasında kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.'nin sınav kağıdını aldığı ileri sürüldü. Hasan İsmail H.'nin de akşam saatlerinde odasına giderek Ceren Damar'ı öldürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Hasan İsmail H.'nin babasının ise polis olduğu öğrenildi. 

    EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ

    Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir.

    TÖREN DÜZENLENDİ

    Akademisyen Ceren Damar için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi.

    Törende konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, olayı sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi. 

    Ceren Damar eşi Levent Şenel ise "Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacaktır." dedi.

    1 ÖĞRENCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

    Olayla ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince "Suçu ve Suçluyu Övme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

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