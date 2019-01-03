Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

Eylem NAZLIER

İstanbul

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın 2 Ocak Çarşamba günü üniversitede öğrencisi tarafından öldürülmesi, akademiyi itibarsızlaştırma söylemelerini ve üniversitelerde öğrencilerin birçok etkinliği yasaklanırken silahlı aletlerin üniversitelere nasıl girebildiğini yeniden gündeme getirdi. Çankaya Üniversitesi öğrencileri de hocaları Damar’ın öldürülmesinin ardından yaptıkları paylaşımla, cinayeti işleyen Hasan İsmail H.’nin üniversiteye defalarca kesici aletlerle girmesine göz yumulduğuna dikkat çekti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, geçen yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 akademik personelin katledildiği olayı hatırlatarak, yaşanılan katliamdan ders çıkarılmadığını belirtti. Aydoğan, bilimin, sanatın, pankartların giremediği üniversitelere bıçağın, silahın girmesine tepki gösterdi. OHAL KHK’si ile 9 Eylül Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal ise, fikirlerin tehlikeli olarak görüldüğü bir ülkede, kampüslere silahın bu kadar rahat girebilmesinin düşündürücü olduğunu belirterek akademinin düşmanlaştırma politikalarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

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BİLİM İNSANLARINI HEDEF ALAN SÖYLEMİN ETKİSİ

Geçtiğimiz yıl Eskişehir’deki Osmangazi Üniversitesinde yaşanan katliamdan ders alınmadığına dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “4 akademisyenin hayatını kaybettiği katliamdan ders çıkartmayanlar; demokratik haklarını savunan üniversite gençliğine, bilimi ve özgürlüğü savunan akademisyenlere karşı cevval kesiliyor” dedi. Yaşamının en güzel yıllarında tüm hayalleri silahla yok edilen bir bilim insanını Ceren Damar’ı kaybettiklerini belirten Aydoğan, “Barış imzacısı akademisyenleri ‘Oluk oluk kanlarını akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız’ sözleriyle tehdit edenlerin makbul görüldüğü, bilimi, sanatı, demokrasiyi, özgürlüğü, barışı savunanların ihraç edildiği, mahkemelerde yargılandığı günlerden geçiyoruz. Eğitim ve bilim emekçilerini, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu yıllarca binbir emekle kazandığımız mesleklerimiz elimizden hukuksuzca alınıyor. Üretilen dilin sonucu artık sadece mesleklerimiz değil, yaşam hakkımız da tehdit altında. Bilim insanlarına, eğitim ve bilim emekçilerine yönelik oluşan bu ideolojik dile karşı mesleğimizi, haklarımızı, yaşamımızı, hayallerimizi savunmaya devam edeceğiz. Hayatının baharında Ceren Damar’ın katledilmesine neden olan yarattığınız bu karanlığa teslim olmadık, teslim olmayacağız” diye konuştu.

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‘DÜŞMANLAŞTIRMA POLİTİKASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal da fikirlerin tehlikeli olduğu bir ülkede, kampüslere silahın bu kadar rahat girebilmesinin düşündürücü olduğuna vurgu yaptı. İktidarın politikalarını da eleştiren Uysal, “Öğrenciyi hocasına karşı, düşmanlaştırma politikasıyla karşı karşıyayız. Bunu BİMER, CİMER ve rektörlük şikayetlerinde de görüyoruz. Yaşadıklarımız toplumda gelişen aydın düşmanlığıyla da çok yakından ilişkili. Bir de özellikle özel üniversitelerdeki öğrencilerde, tıpkı hastanelerdeki gibi ‘Parayı veriyorsam her türlü hakka sahibim’ anlayışı var. Birçok özel üniversitede öğrencilerin kendi içlerinde çeteleşmesi olduğu söyleniyor” dedi. Mafya dizilerinden etkilenip, esinlenen öğrencilerin kampüslerde o mafyavari dizi karakterlerinin ritüellerini, davranışlarını taklit ettiklerini anlatan Uysal “Cezasızlık zaten en büyük problemlerden birisi. Ve onun da ötesinde artık birlikte yaşamayı mümkün kılabilecek kurallar ve hukuk yok ülkede. Toplumsal açıdan çok can yakıcı sorunların kesişme noktasında yer alıyor bu cinayet” değerlendirmesinde bulundu.

‘OKULA KESİCİ ALETLERLE GELİRDİ’

Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Twitter’da öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar adına açtıkları hesapta katil zanlısı hakkında şu bilgilere yer verildi: Hocamızın katil zanlısı bu şahıs. Ailesi emekli polis, okula her zaman bıçak gibi aletlerle girerdi tedbir alınmadı.

Öte yandan öğretim görevlisinin öldürülmesiyle ilgili “Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar” şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede okuyan Öğrenci M.B isimli hakkında ise soruşturma başlatıldı.