Seçim adaleti yok

Buse VURDU

Ankara

YSK 69 partinin seçimlere giremeyeceğine karar verdi.

YSK başkanı ve üyelerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Tutukluların oy hakkı ellerinden alındı.

Tarafsız olması gereken Meclis başkanı istifa etmeden AKP’den aday oldu.

Seçim sathına girildi. İktidar ve YSK bir bir seçim adaletsizliğini artıracak kararlara imza atıyor. YSK başkan ve üyelerinin görev sürelerini bir yıl uzatma, tutukluların oy hakkının gasbedilmesi gibi aldığı kararların ardından şimdi de sadece 13 partinin yerel seçimlere girmesine karar verdi. Seçime girecek partilerin arasında EMEP ve ÖDP de yer almadı. AKP ise, tarafsız olması gereken Meclis başkanını istifa etmeden AKP’den İstanbul adayı yaptı. Şimdi, Meclis Başkanı Binali Yıldırım devletin olanaklarını kullanarak seçim kampanyası yapacak. Peş peşe alınan bu kararları siyasi parti temsilcileri “adaletsizlik” ve “iktidar partisinin zayıflığı” şeklinde değerlendiriyor.

Gazetemize konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, son bir hafta içerisinde alınan kararların seçim adaleti konusunda ciddi endişeleri ve sıkıntıları ortaya koyduğunu belirtti. Daha önce de YSK’nin eşit yayın yapılmaması halinde verilen para cezası, yayın durdurma gibi cezaları kaldırdığını hatırlatan Öztrak, Cumhurbaşkanının devletin bütün imkanlarını kullanarak, bu süreçte propagandaya aktif katılmasını da eleştirdi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmeden belediye başkan adaylığının ise Anayasaya tamamen aykırı olduğunu vurgulayan Öztrak, YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması gibi Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliklerin Anayasada karşılığı olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Öztrak, tutukluların oy kullanma hakkının engellenmesine yönelik değişikliğin Anayasada güvence altına alınan oy kullanma hakkını engelleyen bir düzenleme olduğunu belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Bu değişikliklerin tamamen seçim sürecini sıkıntılı bir hale getirdiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, iktidara yerel seçimlerde avantaj sağlayan düzenlemelere ilişkin hukuki süreç de başlatacaklarını ifade etti. Ne yapılırsa yapılsın kendilerinin de her türlü önlemi aldığını belirten Öztrak, “Adil olmayan şartlarda seçime gidilmesine ilişkin vatandaşlarımız gerçekleri görüyor. Biz gerekli müracaatları yapacağız, bu seçimde göreceksiniz milletimiz AKP’ye ve onun ortağına uyarı mesajı gönderecektir. Korkunun ecele faydası yok” dedi.

YASA DIŞILIK NORMALLEŞTİRİLİYOR

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması, tutukluların oy vermesinin engellenmesi ve Binali Yıldırım’ın istifa etmemesinin iktidar eliyle Anayasa ve yasa tanımazlığın sürdürülmesi anlamına geldiğini ifade etti. AKP’nin seçim kampanyasını YSK, Meclis başkanlığı ve nüfus müdürlükleri ile dört bir koldan devam ettirmek istediğini ifade eden Beştaş, “Bunu kabul etmiyoruz. Adil, demokratik bir seçimin olması için hem yasal hem siyasi olarak bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yasa değişiklikleri hukuka aykırı bir amaç için kullanılmaktadır. Hatta yasa dışılık normal hale getirilmektedir. Bu da aslında kendilerinin seçimi normal, eşit bir yarışla kazanamayacaklarının ilan edilmesidir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmeden belediye başkanı adayı olmasının AKP’nin kadro eksikliğini ortaya koyduğunu belirten Beştaş, “Bu AKP’nin aslında intiharı, zayıflığının ilanıdır. ‘Biz başka aday bulamadık, mevcut adayımızı riske etmiyoruz, belediye başkanı seçilmezse tekrar koltuğuna dönsün’ demenin başka bir yoludur. Kendine güvensizliğin itirafıdır. Bu pozisyonları üstlenecek çok az kişi var demektir” dedi.

YSK 87 PARTİYİ SEÇİMLERE KATILMAYA UYGUN BULMADI!

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi. YSK seçimlere katılacak 13 siyasi parti olduğunu açıklarken 87 partinin üstünü çizdi. Seçime girecek partiler şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Vatan Partisi.

EMEP VE ÖDP İTİRAZ EDECEK

Seçime girecek partilerin arasında Emek Partisi (EMEP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) yer almadı. Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan yaptığı açıklamada, Yargıtay kayıtlarında seçime girme yeterliliği olduğu halde bu kararı alan YSK’nin tutumunun objektiflikten uzak, tamamen keyfiyete dayalı, antidemokratik bir karar olduğunu söyledi. Gürkan, “Tek adam yönetiminin bütün kurumlarda örgütlendiği ve egemen olduğu dikkate alındığında zaten YSK’nin tarafsızlığı ve objektifliği tartışılırken bu kararla kurumsal olarak meşruiyetlerini bir kez daha tartışılır hale getirmişlerdir” dedi. Siyasi partiler yasasının antidemokratik hükümlerine rağmen seçime girmek için gerekli koşulları yerine getirdiklerini belirten Gürkan, gerekli itirazlarını bilgi ve belgeleriyle yapacaklarını açıkladı ve YSK’ye kararını düzeltme çağrısında bulundu.

Gazetemize konuşan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş da yerel seçimlere katılma şartları konusunda gerekli örgütlenmeyi yaptıklarını söyledi. Bu nedenle en kısa sürede itiraz dilekçesini vereceklerini belirten Taş, itiraz ettikten sonra daha detaylı açıklama yapacaklarını dile getirdi.