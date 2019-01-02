Okul gıdalarında logo uygulaması protokolü imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalar ve bu gıdalarda kullanılacak logo uygulamasına ilişkin iş birliği protokolü"nü imzaladı. Bundan sonra sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek.

PAKDEMİRLİ: OBEZİTEYE SAVAŞ AÇMIŞ OLACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 çocuk babası olarak bu konuya dikkat çekmek istiyorum; bu protokol ile ailelere dokunacağız. Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz. Uygulamaya bugün itibariyle geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına da izin verilmeyecek" dedi.

GIDALARDA 'TRAFİK IŞIĞI UYGULAMASI'

Gıda okuryazarlığının Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bu konuda farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışıkları sarı- kırmızı-yeşil renktir, bu renkleri olan gıda uygulamasına yakın zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçeceğiz. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi anlamında, kırmızıyı gören vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünlere yönelecek" diye konuştu.

SELÇUK: ENERJİ YOĞUNLUĞU YÜKSEK BESİNLER VERİMLİLİK PROBLEMİNE NEDEN OLUYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulun sadece öğretim faaliyeti yürütülen mekan olarak değil çocukların sağlıklı gelişimine hizmet etme yeri olarak algılanması gerektiğine dikkat çekti. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı beslenmeyi sağlayabilirsek daha üretken bir toplum oluşması ve riskleri azalmış bir toplum oluşması mümkün olabilecek. Resmi ve özel okullarda faaliyet gösteren kantinlerde satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo oluşturularak izlenmesi kolaylaştırılacaktır. Gıda okuryazarlığı meselesi bizim gerçekten çok önemsediğimiz ve bunun hayata geçmesi için de ne gerekirse yapmayı planladığımız bir husus. Özellikle müfredatın hazırlanması ve bu müfredatın ders paketleri içinde yerleştirilmesi, böylece gıda okuryazarlığının tüm Türkiye’de gerek hayat boyu öğrenme, gerekse diğer öğretim kademeleri açısından büyük bir tedbir olacaktır diye düşünüyoruz. Enerji yoğunluğu yükseldiği zaman çocukların öğrenme faaliyetlerindeki verimliliklerinde de problem oluşmaya başlıyor. Hiperaktivite ve bağlı dikkat bozukluğu, çok daha fazla gündeme gelmiş oluyor."

KOCA: ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ KÖTÜ BESLENME PEK ÇOK HASTALIĞIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da büyüme çağında yapılan riskli davranışların sonuçlarının yaş ilerledikçe hastalık olarak görüldüğünün altını çizerek şunları söyledi:

"Çocukluk çağında başlayan, kontrolsüz bir şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli içeceklerin tüketilmesi gibi kötü besleneme alışkanlıkları, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet veya kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturmaktadır. Yaklaşık 60 bin okulumuz beyaz bayrak almıştır. Beslenme dostu okul programının ilk şartı, beyaz bayrak sahibi olmaktır. Bu okullarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmektedir. Denetlemelerde kantinde satılan ürünlerin belli standartlar dahilinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kantinlerde satılan beslenmeye katkısı şüpheli ancak çocuklarımıza cazip geldiği için aşırı tüketilen gıdalara karşı 2013’te mücadele etmeye başladık. 2016’da MEB’in gayretleri ve kararlılığı sonucu okullarda şekerli, kolalı, gazlı içecekler, cipsler ve şekerlemelerin satışına sınırlama getirdik. Yürüttüğümüz program çerçevesinde okullarımızın yüzde 40’ına yakını 'Beslenme Dostu Okul' unvanı aldı. Tüm okullarımızın yarısı ise sağlık ve hijyen konularında kalitelerini belgelendirerek beyaz bayrak sahibi oldu. Hedef, tüm okullara çalışmaları tamamlayarak belgelerini teslim etmektir."

'SADECE PROTOKOLDE BELİRLENEN GIDALAR SATILACAK'

Üç bakanlığın imzaladığı işbirliği protokolüne değinen Koca, "Okullarımızda artık sadece sağlıklı gıda bulundurulmasına ve bu sayede evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları için iş birliği içinde davranacağımıza dair akitleşmiş oluyoruz. Bundan böyle sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecektir. Anne ve babalarımız, faydası şüpheli gıdaların okullarda çocukların erişime açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını daha rahat teslim edecektir."

Bakanlar Pakdemirli, Selçuk ve Koca, konuşmaların ardından protokolü imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

UYGULAMANIN FİYATLARA ETKİSİNE DEĞİNİLMEDİ

Konuşmalarda protolokün hayata geçmesinin kantinlerde satılan ürünlerin fiyatlarına etki edip etmeyeceğine değinilmedi. (HABER MERKEZİ)

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