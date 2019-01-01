Bakan itlaf edilen ithal hayvanları söylemedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Koyun Keçi Brusellozu, Sığır Brusellozu, Tüberküloz, LSD, Kuduz ve Şarbon hastalıkları ile ilgili olarak 2017 yılında 947, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edildiğini açıkladı. Bu yıl Brezilya’dan ithal edilen hayvanların şarbon nedeniyle itlaf edilmesine rağmen Pakdemirli, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edilmiş olup, ithal edilen hayvanlarda hastalık tespitinden dolayı itlaf edilen hayvan olmadığını ileri sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan hastalıkları, bu hastalıklar nedeniyle itlaf edilen hayvanlar ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla ilgili sorunu Meclis gündemine getirdi. Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ülkemiz genelinde görülen tüm hayvan hastalıklarının yakından izlendiğini ve olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Türkiye’de Koyun Keçi Brusellozu, Sığır Brusellozu, Tüberküloz, LSD, Kuduz ve Şarbon hastalıkları ile ilgili olarak 2017 yılında 947, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edilmiş olup, ithal edilen hayvanlarda hastalık tespitinden dolayı itlaf edilen hayvan olmadığını ileri sürdü. İthal edilen hayvanların ülkeye girişi sırasında yapılan kontrollerden bahseden Bakan Pakdemirli, canlı hayvan ithalatının ülkeler arasında karşılıklı mutabakata varılmış hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı koşullarını belirleyen veteriner sağlık sertifikaları ile yapıldığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, “Üzerinde anlaşmaya varılmış veteriner sağlık sertifikasında yer alan sağlık şartlarına göre ihracatçı ülke resmi veteriner hekimleri tarafından gerekli kontrol ve testleri yapılan sağlıklı hayvanlar için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmekte, bu doğrultuda, ülkeye giriş yapacak her türlü sevkiyat, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde, resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde de hayvanların menşei, transit geçişi durumunda bir sonraki varış ülkesi, veteriner sağlık sertifikalarında veya belgelerde yer alan bilgilerin garantileri karşılaması, hayvanların fiziksel kontrollü, hayvanlar klinik yönden muayenesi ve laboratuvar testlerinin kontrolleri yapılmaktadır” dedi.

Oysa Et ve Süt Kurumu tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya ve İrlanda'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaştan146'sı, geçen hafta şarbon nedeniyle itlaf edilmiş, binlerce hayvan da aşılanmıştı. (Ankara/EVRENSEL)