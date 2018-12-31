İZBAN'ın itirazı reddedildi, ek seferler çalışmayacak

İZBAN'da bir kez daha başlatılmak istenen grev kırıcı hamle mahkeme tarafından kabul görmedi. İZBAN'ın itirazını reddeden mahkeme talebi hukuka aykırı buldu.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, İzmir Banliyö A.Ş'in (İZBAN), ek tren seferlerle ilgili yaptığı itirazını değerlendirdi. İZBAN'ın avukatları tarafından yapılan başvuruda grev boyunca taşeron makinistlerle işletilmek istenen tren seferlerinin çalıştırılmasının önündeki kararın kaldırılması istendi.

Bugün yapılan ara karar duruşmasına İZBAN'ın avukatları ile grevdeki İZBAN işçileri, Demiryol-İş Sendikası yöneticileri ve avukatı katıldı. İZBAN'ın itirazlarını sunarak avukatı tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Sendika avukatı ise İZBAN'ın dilekçesinde taşeron makinistlerin işe eğitmen olarak alındığı ifade edildiğini belirtti ve tedbir kararının devam etmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme itirazı istinaf yolu açık olmak üzere reddetti.

'ADALET YERİNİ BULMAYA DEVAM EDİYOR'

İZBAN'ın itirazlarını ve mahkeme kararını değerlendiren Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz “İZBAN itiraz gerekçelerini yedi başlıkta toplamış ve itirazlarında yeni bir harf yok. Öncelikle taşeron makinistlerin eğitmen olarak alındıklarını ilk maddede kabul etmişler. Zaten bizim de itirazımızın ana gerekçesi bu yöndeydi. Bu arkadaşların makinist olarak işe alınmadığı dile getirilmiş. Ankara'da hızlı tren kazasının yaşandığı bölgede de Torbalı Selçuk arasında da TMİ (trafiğin merkezden idaresi) sistemi kullanılıyor, sinyalizasyon sistemi bulunmuyor. Bu bölgenin sinyalizasyon ihalesi yapılmıştı ama hayata geçirilmedi. O nedenle bu şekilde işletim yapılıyor. Kaldı ki dört beş saatlik eğitimle o belgeyi bütün makinistler alabilir. Yapılamayacak bir şey değil, sonuçta bir merkezden telsizle bildiriliyor. Bakımı yapılmış 40 trenle seferlerin sürdürüleceği belirtilmiş ve ama biz bu trenlerin günlük bakımlarının da yapılması gerektiğini dile getirmiştik. Sonuç olarak beklediğimiz bir mahkeme kararı idi, adalet yerini bulmaya devam ediyor” dedi.

'CUMHURBAŞKANI TCDD'NİN TARAF OLDUĞUNU BİLMİYOR MU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir'de İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz?” sözlerine de değinen Ervüz şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanının açıklaması da ilginç tabi. Burada sözleşmenin bir tarafı devlet demiryolları, yani devlet. Çözüm ise onlar da bu işi çözebilir ama nedendir bilinmez Kocaoğlu'nun ‘ben işi devlet demiryollarına devrettik’ dedikten sonra demiryolları bir kez bizden brifing alır gibi bilgi aldı ama gerekli adımı atmadı. Tarafların tek başına karar verme yetkisi bulunmuyor bu şirkette. Cumhurbaşkanın bu açıklamayı neye dayanarak yaptığını bilmiyorum, Cumhurbaşkanı bu işin bir tarafın olduğunu bilmiyor mu?”

24 ARALIK'TA DURDURULMUŞTU

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu.

TEZ-KOOP-İŞ ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan grevleri 22. güne giren İZBAN işçilerini bugün Türk İş'e bağlı Tez-Koop-İş İzmir 2 No’lu Şube üyeleri ziyaret etti, dayanışma amacıyla gıda paketleri getirdi. Açıklamada bulunan Şube Başkanı Caner Fırat “Grevinizin sonunun başarılı olduğunu biliyoruz. Sizlerin bu onurlu mücadelenizi görmeyen bir yönetim var. Biz insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. İstediklerimiz afaki değil ama grevin ilk gününden beri İzmir halkı olumsuz olarak yönlendirmeye çalışıyorlar ama biz de elimizden geldiğince haklı davanızı anlatmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum bu işin sonunda gülen siz olacaksınız. Burada hep birlikte halay çekmeye geleceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

AKP DÖNEMİNDE 15 GREV YASAKLANDI

AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana tam 15 grevi yasakladı. Bu grevlerden 7’si OHAL döneminde gerçekleşti.