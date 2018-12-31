31 Aralık 2018 10:54
Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 15:52

İZBAN'ın itirazı reddedildi, ek seferler çalışmayacak

İZBAN yönetiminin ek seferlerin durdurulması yönündeki karara yaptığı itiraz reddedildi.

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İZBAN'ın itirazı reddedildi, ek seferler çalışmayacak

Fotoğraf: Evrensel

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    İZBAN'da bir kez daha başlatılmak istenen grev kırıcı hamle mahkeme tarafından kabul görmedi. İZBAN'ın itirazını reddeden mahkeme talebi hukuka aykırı buldu.

    Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, İzmir Banliyö A.Ş'in (İZBAN), ek tren seferlerle ilgili yaptığı itirazını değerlendirdi. İZBAN'ın avukatları tarafından yapılan başvuruda grev boyunca taşeron makinistlerle işletilmek istenen tren seferlerinin çalıştırılmasının önündeki kararın kaldırılması istendi.

    Bugün yapılan ara karar duruşmasına İZBAN'ın avukatları ile grevdeki İZBAN işçileri, Demiryol-İş Sendikası yöneticileri ve avukatı katıldı. İZBAN'ın itirazlarını sunarak avukatı tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Sendika avukatı ise İZBAN'ın dilekçesinde taşeron makinistlerin işe eğitmen olarak alındığı ifade edildiğini belirtti ve tedbir kararının devam etmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme itirazı istinaf yolu açık olmak üzere reddetti.

    'ADALET YERİNİ BULMAYA DEVAM EDİYOR'

    İZBAN'ın itirazlarını ve mahkeme kararını değerlendiren Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz “İZBAN itiraz gerekçelerini yedi başlıkta toplamış ve itirazlarında yeni bir harf yok. Öncelikle taşeron makinistlerin eğitmen olarak alındıklarını ilk maddede kabul etmişler. Zaten bizim de itirazımızın ana gerekçesi bu yöndeydi. Bu arkadaşların makinist olarak işe alınmadığı dile getirilmiş. Ankara'da hızlı tren kazasının yaşandığı bölgede de Torbalı Selçuk arasında da TMİ (trafiğin merkezden idaresi) sistemi kullanılıyor, sinyalizasyon sistemi bulunmuyor. Bu bölgenin sinyalizasyon ihalesi yapılmıştı ama hayata geçirilmedi. O nedenle bu şekilde işletim yapılıyor. Kaldı ki dört beş saatlik eğitimle o belgeyi bütün makinistler alabilir. Yapılamayacak bir şey değil, sonuçta bir merkezden telsizle bildiriliyor. Bakımı yapılmış 40 trenle seferlerin sürdürüleceği belirtilmiş ve ama biz bu trenlerin günlük bakımlarının da yapılması gerektiğini dile getirmiştik. Sonuç olarak beklediğimiz bir mahkeme kararı idi, adalet yerini bulmaya devam ediyor” dedi.

    'CUMHURBAŞKANI TCDD'NİN TARAF OLDUĞUNU BİLMİYOR MU'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir'de İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz?” sözlerine de değinen Ervüz şunları söyledi:

    “Cumhurbaşkanının açıklaması da ilginç tabi. Burada sözleşmenin bir tarafı devlet demiryolları, yani devlet. Çözüm ise onlar da bu işi çözebilir ama nedendir bilinmez Kocaoğlu'nun ‘ben işi devlet demiryollarına devrettik’ dedikten sonra demiryolları bir kez bizden brifing alır gibi bilgi aldı ama gerekli adımı atmadı. Tarafların tek başına karar verme yetkisi bulunmuyor bu şirkette. Cumhurbaşkanın bu açıklamayı neye dayanarak yaptığını bilmiyorum, Cumhurbaşkanı bu işin bir tarafın olduğunu bilmiyor mu?”

    24 ARALIK'TA DURDURULMUŞTU

    Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu.

    TEZ-KOOP-İŞ ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

    Öte yandan grevleri 22. güne giren İZBAN işçilerini bugün Türk İş'e bağlı Tez-Koop-İş İzmir 2 No’lu Şube üyeleri ziyaret etti, dayanışma amacıyla gıda paketleri getirdi. Açıklamada bulunan Şube Başkanı Caner Fırat “Grevinizin sonunun başarılı olduğunu biliyoruz. Sizlerin bu onurlu mücadelenizi görmeyen bir yönetim var. Biz insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. İstediklerimiz afaki değil ama grevin ilk gününden beri İzmir halkı olumsuz olarak yönlendirmeye çalışıyorlar ama biz de elimizden geldiğince haklı davanızı anlatmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum bu işin sonunda gülen siz olacaksınız. Burada hep birlikte halay çekmeye geleceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

    AKP DÖNEMİNDE 15 GREV YASAKLANDI

    AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana tam 15 grevi yasakladı. Bu grevlerden 7’si OHAL döneminde gerçekleşti.

    1. AKP Hükümetinin yasakladığı ilk grev 1 Temmuz 2003’te Petrol-İş’in örgütlü olduğu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ’deki grev oldu.
    2. Hükümet 8 Aralık 2003’te, Kristal-İş üyesi 5 bin Paşabahçe işçisinin grevini daha başlamadan yasakladı.
    3. Camda yasağın kalkmasının ardından, Paşabahçe işçileri 30 Ocak 2004 günü greve yeniden başladı. Ancak AKP, grevi ikinci kez yasakladı. Milli güvenliği bozucu gerekçesine genel sağlık gerekçesi de getirildi.
    4. 21 Mart 2004’te Lastik-İş’in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 20 ayrı fabrikada 5 binin üzerinde işçinin aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı.
    5. 1 Eylül 2005’te, Türkiye Maden-İş’in örgütlü olduğu Erdemir Madencilik’teki grev yasaklandı.
    6. 27 Haziran 2014’te 5 bin 800 işçinin Şişecam’a bağlı 10 cam fabrikasında 8 gündür sürdürdüğü grev, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
    7. 21 Temmuz 2014’te ise Bakanlar Kurulu, Çöllolar Kömür Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür İşletmesinde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasakladı.
    8. 30 Ocak 2015’te Bakanlar Kurulu, Birleşik Metal-İş’in, aralarında Anadolu Isuzu, Demisaş Döküm, Federal Mogul, Sarkuysan ve Türk Prysmian Kablo’nun da olduğu 22 fabrikada uyguladığı grevi yasakladı.
    9. AKP’nin OHAL’i fırsat bilerek yasakladığı ilk grev Asil Çelik oldu. AKP, toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Asil Çelik’te 18 Ocak 2017’de başlayacak grevi yasakladı.
    10. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu EMİS’e bağlı işyerlerinde 20 Ocak 2017’de başlayan grev, Erdoğan’ın da imzasının bulunduğu bir kararla ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek yasaklandı.
    11. 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.
    12. 22 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla Şişecam işçilerinin 24 Mayıs 2017’de başlatacağı grev “Milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.
    13. Mefar İlaç Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine alınan grev kararı Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. 5 Haziran 2017 tarihinde alınan kararda, “genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden” ifadeleri yer aldı.
    14. MESS sözleşmesi kapsamında 130 bin işçiyi kapsayan ve 2 Şubat’ta (2018) başlayacak olan grev, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ıın onayıyla yasaklandı. Yasaklama kararının, patron sendikası MESS’in işçi sendikalarıyla yapacağı görüşme gününde alınması dikkat çekti.
    15. Petrol-İş üyesi Soda Kromsan işçilerinin Adana ve Mersin’de aldığı grev kararı grevin başlayacağı gün olan 23 Mayıs 2018’de Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. (HABER MERKEZİ)
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