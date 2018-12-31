31 Aralık 2018 09:03

İZBAN işçileri: İlk defa yılbaşına çalışmadan gireceğiz

Daha önce yıl başına çalışarak giren İZBAN işçileri bu sene yıl başını grevde geçiriyor.

İZBAN işçileri: İlk defa yılbaşına çalışmadan gireceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    Yeni yıla grevde girecek olan İZBAN işçileri, “Yeni yıldan da umutluyuz. İnsanca yaşayabilmek ve emeğimizin hakkını almak için mücadele devam edecek. Herhalde yönetim ve İzmirliler bu yılbaşında da İZBAN'ın önemini bir kez daha anlamış olacaklar” dedi.

    Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olan İZBAN'daki grev üç haftayı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İZBAN'da bürokratlarla Demiryol-İş Sendikası arasındaki 4. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasıyla 10 Aralık’ta başlayan grev devam ediyor. İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi 22 gündür grevde.

    Yeni yıla grevde girecek olan İZBAN işçileri ile yeni yıla dair beklentilerini, İZBAN yönetiminin son teklifini ve devam eden grevlerini konuştuk. İşyeri Temsilcisi Berkant Arda, son teklifle çıplak ücretlerde 25 ile 90 TL arasında artış olduğunun bilgisini vererek, “21 gündür grevdeyiz bize layık gördükleri artış bu. Doğal olarak bizim çalışmaya tekrar başlamamız mümkün değildi. Reddediyoruz yılbaşında da buradayız. Grevin ne zaman biteceğini de işveren biliyor. Bu sene yeni yıla girerken farklı duygular içindeyiz. İlk defa çoğumuz yıl başına çalışmadan girmiş olacağız. Biz yedi yirmi dört çalıştığımız için yılbaşı bizim için sıradan bir gün. Hep vardiyaya denk geliyorduk. Yeni yıldan da umutluyuz. İnsanca yaşayabilmek ve emeğimizin hakkını almak için mücadele devam edecek. İlk defa bu yılbaşı kutlama yapmış olacağız. Herhalde yönetim ve İzmirliler bu yılbaşında da İZBAN’ın önemini bir kez daha anlamış olacaklar” dedi.

    Kocaoğlu'nun ‘İZBAN zarar etmez’ sözlerine değinen Arda şunları söyledi: “Kocaoğlu her ne kadar İZBAN zarar etmedi dese de daha öncesinde raylı sistemde yolcu taşımanın daha ucuz olduğunu ve raylı sistemle elde edilen kârla otobüs hatlarındaki zararın kapatıldığını söylemişti. Burada bir çelişki var. Hangi açıklamaya inanalım. Aziz Kocaoğlu bizim aldığımız ücretleri galiba bilmiyor ki bize yüzde 26'yı kabul etmemizi istiyor.”

    ‘ORANLARLA ALGI YARATILIYOR’

    8 yıldır makinist olarak çalışan Akın Asırcı, İZBAN yönetiminin son teklifi hakkında şunları söyledi: “Oranlar açıklanarak algı yaratılıyor. Asgari ücrete 417 TL zam yapılırken bana verilen teklif her şey dahil 550 lira civarında. Asgari ücret alana yüzde 100 de verseniz değişen bir şey olmaz. Talebimiz sadece maaşla ilgili değil. Artı çalıştığımız kadar da kilometre ücreti istiyoruz, devlet demiryollarında uygulandığı gibi ve vardiyalı çalışma sisteminden kaynaklı vardiya tazminatı istedik. Yeri geliyor ayın 15 günü eşimizi, çocuğumuzu göremiyoruz. İşveren bu taleplerimizi de kabul etmedi sadece mevcut haklara 20 lira 30 lira artış veriyor. Oranlara vurunca onlar için çok büyükmüş gibi görünüyor. İZBAN yönetimi madem kendini her defasında büyük bir aile olarak görüyorsa işçisini karalamaya çalışmasın. Halkla karşı karşıya getirmesin. İşçisinin emeğini versin ve İzmirlileri daha da mağdur etmesin” dedi.

    ‘21 GÜNDÜR GREVDEYİZ 50 TL ARTIŞI KABUL EDEMEYİZ’

    İZBAN yönetiminin 2 yıllığına toplamda 715 TL artış önerisinde bulunduğunu belirten Caner Mutlu da “Greve çıkmamış olsak daha kârlı olurduk. Son teklifte çıplak maaşıma 50 TL artış önerdiler. 21 günlük bir greve karşı 50 liraya imza atamayız. Haklarımızı alamamış oluyoruz. Bizim tazminatlarımız ile sosyal haklarımız çok düşük asıl olarak bunların artırılmasını talep ediyoruz. Oran olarak yüksek olsa miktar olarak düşük. Başka işyerlerinde aylık yakacak 100-150 TL ise bu bizde 40 TL. Biz grevi bitirmekten yanayız ama son teklifte talep ettiğimiz hiçbir şey yok. Şu anda talep ettiğimiz şeylerin birkaçına ulaşmışız diyemiyorum. İzmirliler oranlara bakmasın yaptığımız işe, aldığımız riske bakarak hak ettiğimiz ücrete karar versinler” dedi.

    ‘DEĞİL 21 GÜN 221 GÜN SÜRSE DE İLK GÜNKÜ GİBİ OLACAK’

    Trafik kontrol biriminde çalışan Ogün Balcı da İZBAN’ın son teklifinin istedikleri ücretlere yaklaşmadığını dile getirdi. Balcı, “Bana son teklifte 25 TL artış vermiş. Sosyal haklarımızda da bir artış yok. Gece vardiyası birçok fabrikada uygulanıyor. Gece vardiyasında çalışan bir işçi haftanın en az 7 günü gecede bulunuyor. Bunun biyolojik ve psikolojik zararı da oluyor. Bizden birçok şey giderken bunun yerine bir şey de gelmesi gerekiyor. Grev, TİS taslağımızdaki taleplerimiz 343 arkadaşımız için de yerine getirilince bitecek. Bugün birinci gün gibi. Değil 21 gün, 221 gün geçse de mücadeleye devam edeceğiz. İZBAN grevinde ben değil biz olmayı, birbirimize destek vermeyi, omuz omuza olmayı öğrendik. Her arkadaşımızda moral aynı şekilde sürüyor. Biz burada tek değiliz, ailelerimiz ile destek veren İzmirlilerle birlikte buradayız.

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