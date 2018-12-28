Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler birçok ilde anıldı

Roboski’nin 7’nci yıl dönümünde birçok merkezde yapılan açıklamalarda, katliamla ilgili bütün dosyaların açılıp, sorumlulardan hesap sorulması istendi.

19’u çocuk 34 kişinin 20 Aralık 2011’de, TSK uçaklarının bombardımanı sonucu hayatını kaybettiği Roboski Katliamı'nın yıl dönümünde, birçok merkezde siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve platformlar basın açıklaması yaptı. Bu açıklamalarda gerçekleştirilen katliamla ilgili dosyanın kapatılmış olmasına dönük kabulsüzlük dile getirilip, sorumluların açığa çıkarılıp hesap sorulması istendi.

Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım

ANKARA

Roboski İçin Adalet Girişimi, Roboski’nin yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da anma gerçekleştirdi. İHD şubesinde yapılan anmaya, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ile çok sayıda kişi katıldı.

Anmada konuşan Nuray Çevirmen, üzerinden 7 yıl geçen katliamın sorumlularının halen gün yüzüne çıkarılıp yargılanmadığını söyledi. Çevirmen, “Devlet ve iktidar şiddetine karşı, Roboski ve tüm katliamlar için adaleti talep etmek adına bir araya geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız. Roboski, devletin ve iktidarın sınavıdır. Bu topraklarda ‘Barış ve Adaletin’ yolunu, mutlaka ve önce Roboski’den geçecektir” diye konuştu.

İSTANBUL

HDP İstanbul İl Örgütü, Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı. Beyoğlu’nda bulunan il binasında yapılan basın toplantısına, HDK Eşsözcüsü ve HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Toplantıda konuşan HDK Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, katliamda Kürt çocuklarının savaş uçaklarının bombardımanı ile katledildiğini belirterek, "Düğmeye basanlar, kararı verenler bugüne kadar yargı önünde hesap vermiş değildir. Bu anlamı ile Roboski kanayan bir yaradır ve vicdanları sızlatan bir yaradır. Türkiye'nin utanç vesikasıdır aynı zamanda. Bizler bu coğrafyada Kürt halkına dönük yüzlerce katliama tanıklık ettik. Aralık ayı da bu katliamların önemlilerine tanıklık ediyor. Maraş katliamı, cezaevleri operasyonları ve daha niceleri bu coğrafyada Kürt olmanın ölümle eşdeğer olduğunu bize açık ve net bir şekilde göstermiştir. Eğer Kürt’seniz ve Kürdistan'da yaşıyorsanız bir gün bombalar geliyor ve sizin yaşamınızı yitirip götürebiliyor. Bunlara binlerce defa tanıklık etmişsizdir” dedi.

Katliamın sorumluları hesap verene kadar Roboski defterinin kapanmayacağını belirten Koçyiğit, “Roboski'nin hesabını her ne olursa olsun soracağız. Roboski'nin sesi olan Ferhat Encü arkadaşımızı tutuklayıp, cezaevine koydular. Roboski'nin meclisteki sesi olduğu için onu tutukladılar. Oysaki yapılması gereken Roboski'nin kararının verenlerin yargılanmasıdır" ifadesinde bulundu.

Koçyiğit'in konuşmasının ardından HDP İstanbul Kadın Meclisi Sözcüsü Aysun Çeper, HDP Genel Merkezi tarafından hazırlanan basın açıklaması metnini okudu.

İZMİR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube’de bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği İzmir Şube yöneticisi Caner Canlı, “Roboski Katliamı, insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Aileler, 400 haftadır her Perşembe günü, 'Roboski İçin Adalet' sloganıyla kaybettikleri yakınlarının mezarı başında bir araya gelerek, faillerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bizler de bir daha tekrarlıyoruz. Katliamla ilgili bütün dosyalar açılsın, gerçek ortaya çıkarılsın. Bu davanın peşini bırakmayacağız ve 'Roboski İçin Adalet' demeye her koşulda devam edeceğiz” diye konuştu.

ADANA

Fotoğraf: Evrensel

İHD Adana Şubesi ve HDP Adana İl Örgütü de anma etkinliği gerçekleştirdi.

İnönü Parkı’nda gerçekleşen İHD’nin düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklamasında konuşan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, Roboski Katliamı'nın baskıcı otoriter sistem tarafından unutturulmak istendiğini, BM ve AB ülkelerinin de katliama sessiz kaldığını belirterek bu yüzden Roboski Katliamı'nın ülkenin iç siyaet orunu değil insanlık ve uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti. Roboski ile yüzleşmeyen bir Türkiye ve uluslar arası kamuoyunun demokrasi ve insan hakları sorunsalı ile karı karşıya olacağını dile getiren Öngör, “Roboski ile yüzleşmek Kürt meselesinin çözüm anahtarıdır. Cezasızlıkla mücadele etmek insan haklarının ön koşuludur” dedi.

'YAŞAM HAKKINA DEĞER VERİLMEDİĞİNİ HER YERDE GÖRÜYORUZ'

Anmada konuşan Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, Türkiye’de insan yaşamına değer verilmediğini belirterek, “Biz bunu Roboski’den, 10 Ekim Katliamı’ndan görüyoruz. Ülkede sıklıkla işlenen iş cinayetlerinden, kadın cinayetlerinden görüyoruz” dedi. Cezasızlık pratiği nedeniyle insan hayatının ucuz olmaya devam ettiğini dile getiren Aracı, “Biz bu cezasızlığa karşı mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Katliamları yapanların hak ettikleri cezalara çarptırılmaları için birlikte verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'7 YILDA BİR TANE FAİL YOK'

Adana Barosu eski başkanı Mengücek Gazi Çtırık da anmada söz aldı. Roboski Katliamı'nın sadece Roboski’nin sorunu olmadığını ifade eden Çıtırık, “Yargılama yapılan bir tane fail yok. Hakkında soruşturma açılan kim biliyor musunuz? Katliamda kardeşlerini kaybetmiş olan insanlar ‘Bu katliamın hesabı sorulsun’ dediği için hakkında soruşturma açtınız. Ama ‘Emri ben verdim’ diyenler yargılanmadı. Daha ötesine geçerek ‘ön görülmeyecek bir hata nedeniyle gerçekleşmiştir’ denerek öncelikle sivildeki Cumhuriyet savcılığından askeri savcılığa dosyanın devri daha sonra da cinayetin aydınlatılmaması için her şeyin yapıldığı belgeleriyle ortadadır” dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da yapılan anma HDP Sur İlçe Örgütü’nde açıklama yapıldı. Roboski’de yaşamını yitiren 34 kişinin fotoğraflarının bulunduğu pankartın açıldığı açıklamada konuşan Sur İlçe Eşbaşkanı Sevim Coşkun, katliamın sorumlularının hesap sorulmak yerine ödüllendirildiğini ifade etti.

Coşkun, “34 insanımızın kazan bombalarıyla paramparça edildiği Roboski katliamı, başka bir ülkede olsa hükümetlerin düşmesi gerekirken Türkiye’de ise bir tek kişi dahi istifa etmedi. Tam aksine bu katliamda sorumluğu bulunanlar adeta ödüllendirildi ve ödüllendirilmeye devam ediyor. Roboski’de katledilenlerin ailelerine yönelik ise her türlü hukuksuzluk ve adaletsizlik reva görüldü. Askeri ve siyasi sorumlular yargı önüne çıkarılmadı, ama o katliamda ailesinden çok kişiyi kaybetmiş olan Şırnak Vekilimiz Ferhat Encü, dokunulmazlığı olmasına rağmen 4 Kasım’da tutuklandı” dedi.

DERSİM

Dersim’de ise HDP İl Eşbaşkanı Hıdır Çiçek, Roboski Katliamı'nın Kürt halkına yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca gerçekleştirilen katliamlardan sadece biri olduğunu kaydetti. Çiçek, "34 insanımızın kazan bombalarıyla paramparça edildiği Roboski Katliamı, başka bir ülkede olsa hükümetlerin düşmesi gerekirken Türkiye’de ise bir tek kişi dahi istifa etmedi. Tam aksine bu katliamda sorumluluğu bulunanlar adeta ödüllendirildi ve ödüllendirilmeye devam ediyor. Roboski’de katledilenlerin ailelerine yönelik ise her türlü hukuksuzluk ve adaletsizlik reva görüldü. Askeri ve siyasi sorumlular yargı önüne çıkarılmadı. Roboski Katliamı'nı 7’nci yılında bir kez daha lanetliyoruz. Katliamı gerçekleştirenlerden mutlaka hesap soracağız. Adalet sağlanıncaya kadar Roboski’de donan kanımız toprağa karışmayacaktır” diye konuştu.

URFA

HDP Urfa İl Örgütü de Roboski Katliamı'nın 7'nci yıl dönümü kapsamında parti binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamada konuşan HDP il Eşbaşkanı İbrahim Halil Akbaş, Roboski'nin Cumhuriyet tarihinde Kürtlere uygulanan katliamlardan sadece biri olduğunu hatırlattı. Geçen süreye rağmen siyasi ve askeri sorumluların yargı önüne çıkartılmadığını hatırlatan Akbaş, tarihin sorumluları affetmeyeceğini, er ya da geç sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise, katliam dosyalarını takip edeceklerini ve faillerden hesap soracaklarını ifade etti.

AĞRI

Ağrı'da da katliamın yıl dönümü vesilesiyle yaşamını yitirenler anıldı. HDP il binasında düzenlenen açıklamada konuşan Parti eşbaşkanı Necati Aslan, katliamın sorumlularının yargılanmasını istedi. Aslan, "Katliamı gerçekleştirenlerden mutlaka hesap soracağız. Adalet sağlanıncaya kadar Roboski'de donan kanımız toprağa karışmayacaktır" dedi.

VAN

HDP Van İl binası bahçesinde yapılan açıklamaya HDP, DBP, DTK ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle katıldı. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, katliamın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen adalet arayışına bir yanıt vermediğini belirterek, "Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz; Roboski Katliamı ile yüzleşinceye kadar, sorumlular adalet, yargı önüne ve halkın huzuruna çıkıncaya, hesap verinceye kadar bizlerinde adalet ve özgürlük mücadelesi sürecektir" ifadesinde bulundu.

HAKKARİ

HDP Hakkari il Örgütü de, Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı. Parti binasında düzenlenen açıklamada konuşan HDP İl Yöneticisi Ramazan Selçuk, "Bu suçları işleyenler ne kadar ellerindeki iktidar olanaklarını kullanarak halkın adaletinden kurtulacağını zannetseler de tarih önünde, adalet önünde, insanlığa er ya da geç hesap vereceklerdir” dedi.

BİNGÖL

Bingöl’de Roboski Katliamı'na ilişkin HDP il binası önünde basın açıklaması yapıldı. Çok sayıda polisin il binası önünde toplandığı açıklamada konuşan HDP Milletvekili Erdal Aydemir, 7 yıldır Roboski’de yaşanan acı olaydan dolayı hiç kimsenin yargılanmadığını hatırlatarak, “Bu toplumsal adalet açısından bir utançtır. Roboski için adalet arayışımız sürecektir” dedi.

HDP Merkez İlçe Başkanı Zeynel Barlas ise, Roboski’de yaşanan katliamın Kürt halkının tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından partililer, PTT Merkez şubesine giderek açlık grevindeki tutuklulara dayanışma kartları gönderdi.

MERSİN

Mersin’de de HDP İl Örgütü tarafından Özgür Çocuk Parkı’nda açıklama yapıldı. Yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı protestoda konuşan İl Eşbaşkanı Zuhal Önen, katliamı unutmadıklarını ve hesabını mutlaka soracaklarını kaydetti.

İHD Şubesi üyeleri ise yıl dönümüne dair dernek binalarında açıklama yaptı. Katliamın toplumsal vicdan nazarında uyandırdığı infial hala aynı şekilde devam ettiğini söyleyen İHD MYK Üyesi İlhan Kılıç, “Türkiye yakın tarihinde yaşanan katliamların aydınlatılması ve toplumsal barışın inşa edilebilmesi için 'Hakikatleri Araştırma Komisyonu' kurulmalı, geçmiş ile yüzleşme sağlanmalıdır. Sınır hatlarında yaşanan yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili etkin soruşturmalar yapılmalıdır” dedi.

HATAY

HDP Hatay İl Örgütü de, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla parti binalarında açıklama yaptı. Hatimoğulları, konuşmasında Roboski katliamının bu coğrafyada yaşanan en kanlı katliam olduğunu ve iktidarın, iktidarını pekiştirmek için bu ülkede Roboskileri gerçekleştirdiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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