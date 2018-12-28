Roboskili Faruk Encu'ya katliamın yıl dönümünde yeni dava
Faruk Encu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Dava, katliamda 34 yakınını kaybeden Encu için açılan 6'ncı dava oldu.
Fotoğraf: MA
Roboskili Faruk Encu (26) hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı.
TSK'ye ait savaş uçaklarının 28 Aralık 2011’de gerçekleştirdiği bombardıman sonucu 19’u çocuk 34 insanın hayatını kaybettiği katliamın üzerinden geçen 7 yılda sorumlulardan hesap sorulmazken, Roboskililere davalar açılmaya devam ediliyor.
Son olarak Uludere Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya paylaşımları nedeniyle Roboskili Faruk Encu (26) hakkında başlattığı soruşturma davaya dönüştü.
Yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Suçu ve suçluyu övmek”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamalarıyla yürütülen 2018/378 nolu soruşturma sonucunda Encu hakkında hazırlanan iddianame, Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemenin yöneltilen suçlamaların niteliği dolayısıyla iddianameyi Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Mahkeme, 24 Aralık’ta aldığı kararla iddianameyi kabul etti.
Açılan bu dava, Encu hakkında açılmış 6’ncı dava dosyası oldu. (MA)
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