Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım

Otuz dört kişinin yaşamını yitirdiği Roboskî Katliamı 7. yılında mezar başında bir kez daha kınandı. Yakınlarının yaşamını yitirdiği anmada konuşan Veli Encu, “Roboski davasının yeniden canlandıralım” çağrısı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, “Sizin davanız bizim davamızdır” dedi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucu 19’u çocuk 34 yakınlarını kaybeden aileler, katliamın 7’nci yıldönümünde anma etkinliği gerçekleştirdi. Anmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekillerini yanı sıra insan hakları savunucuları ile barolara bağlı avukatlar katıldı.

Soğuk hava ve etkili olan kar yağışına rağmen tertipledikleri anma programı için sabah erken saatlerde güne başlayan Roboskili aileler, ellerinde yitirdikleri çocukları ve yakınlarının fotoğraflarıyla köy camisinde toplandı. Katliamda hayatını kaybeden 34 kişinin fotoğraflarının asıldığı camide, acı ve öfke hakim olurken, anneler birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 7 yıldır çocuklarının failleri ortaya çıkarılmadığı için öfkeli olduklarını belirten aileler, yitirdikleri yakınları için küçük çocuklara şeker dağıttı. Aileler, sonrasında yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

‘2 BİN 557 GÜN ADALETİ KOVALADIK’

Mezarlık ziyaretin ardından anma başladı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anmada, Ferhat Encu’nun cezaevinden gönderdiği mektup da okundu.

Anmada ilk olarak Roboski aileleri adına Veli Encu konuştu. 7 yıl önce yaşananları hatırlatan Encu, ekmeklerini sınır ticaretinden kazandıklarını belirterek o gece başlarına felaketin yağdırıldığını söyledi. “Aradan geçen tam iki bin beş yüz elli yedi gün adaleti kovaladık, bugün iki bin beş yüz elli sekizinci gün ve yine ölülerimizin başında toplanmış, adaleti arıyoruz” diyen Encu, "Bu iki bin beş yüz elli yedi gün, yakınımızdakilerin da bildiği gibi hiç kolay geçmedi. 'Adalet' dedikçe hakarete uğradık, 'adalet' dedikçe evlerimize baskınlar yapıldı, 'adalet' dedikçe gözaltına alındık, 'adalet' dedikçe tutuklandık” dedi.

‘HÜKÜMET ÜÇ MAYMUNU OYNADI’

Katliamı yapanlarının ayrıntılarıyla devlet kayıtlarında olduğunu ve aydınlatılması için verilen sözlerine rağmen karanlıkta bırakıldığını dile getiren Encu, AYM ve AİHM’den dosyanın geri döndüğünü hatırlatarak, “Geldiğimiz noktada Roboski davasını canlandırmak, bir ölüyü canlandırmak kadar zor olmuştur” dedi. Bu noktada Türkiye hükümetinde üç maymunu oynadığını ifade eden Encu, “Anayasa Mahkemesi 3 kişiye ait evrak eksikliğinin zamanında giderilmediğini gerekçe göstererek davayı reddetmişti. Oysa geri kalan başvurucuların evrakı tamam olduğu için en fazla bu 3 kişinin davasını reddedebilirdi, öyle yapmadı. Siyasetin gölgesinde nefes alıp veren mahkeme, her detayının devlet kayıtlarında olduğu bu katliamın faillerini, iktidarla kol kola aklamayı tercih etti. AİHM de Anayasa Mahkemesinin bu siyasi tutumunu tekrar ederek Türkiye hükümetinin bile kabul ettiği bu apaçık katliama karşı üç maymunu oynamayı tercih etti” dedi.

‘ÖZELEŞTİRİ VERİLSİN’

Davayı siyasi olarak takip eden Meral Danış Beştaş’a ve hukuki olarak takip eden Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’den kaynaklı yaşanan eksiklilere dair kamuoyuna bir özeleştiri verilmediğini ifade eden Encu, ancak Roboskî davasını yeniden canlandırmak için sıfırdan başlayacaklarını ve şu çağrıyı yaptı: Barolar, insan hakları örgütleri, hak savunucuları, sivil toplum kuruluşları bir konferans tertip etsinler. Bu konferansta Roboski süreci bütün detaylarıyla ve bütün şeffaflığıyla tartışılsın. Meral Danış Beştaş ve Nuşirevan Elçi bu konferansa çağrılarak özeleştiri vermeleri sağlansın! Neyi, nerede, ne için yanlış yahut eksik yaptıklarını hepimiz bilelim. Bu konferanstan çıkacak nerede, neden hata yapıldığı gibi somut sonuçlar bütün kamuoyu ile paylaşılsın. Kınanacaklar kınansın, ayıplanacaklar ayıplansın, hak mücadelesi vermenin azmini ve sorumluluğunu yüklenenlerle Roboski davasını yeniden canlandıralım. Umuyor ve diliyoruz ki bu çağrımız da Roboski’de yankılanıp bize geri dönmesin, sizlerin kulaklarına ulaşsın ve gereği yapılsın.

Encu son olarak AKP hükümetine de seslenerek, “Failleri ve sorumluları aklamayın, yargı sürecini şeffaf bir şekilde yeniden başlatın. Roboskîliler de bütün Türkiye kamuoyu da hakikati öğrensin, hakikatin bedeli neyse ödensin! Bırakın adalet yerini bulsun” dedi.

‘DEMOKRASİ SINAVI ROBOSKÎ’DEN GEÇİYOR’

Encu’nun ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Roboski Katliamı’nın faillerinin yargılanması talebinin hiçbir zaman dikkate alınmadığını belirterek, “Bırakın adaleti, hukuku, bu köyde yakınlarını kaybedenler her gün bu devletin kolluk güçleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar” dedi

Türkiye’nin demokrasi sınavının Roboski’den geçtiğine değinen Buldan, “Bu ülkenin demokrasi, adalet barış arayışçıları Roboski’yi es geçerek bunu inşa edemezler” dedi.

ÖZELEŞTİRİ: ACINIZ ACIMIZDIR

Roboski Katliamı’nın davasına ilişkin Encu’nun yönelttiği eleştirilere “eleştiriler başımız gözümüz üstünedir” diyen Buldan, “Parti olarak varsa bir eksikliğimiz, yetmezliğimiz bunu telafi etmek en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Bizden kaynaklı yaşanmış her türlü eksiklik karşısında özeleştiriyi bu mezar başında, bugün ben veriyorum. Ama ailelerimiz şunu da bilsin ki hiçbir zaman yalnız olmadılar, bundan sonra da olmayacaklar” dedi.

Askeri mahkemeler başta olmak üzere gönderilen tüm mahkemelerde Roboski davasını reddedildiğini söyleyen Buldan, “Bu dava niye düşürülüyor, reddediliyor? Demek ki sorumlular belli, katiller belli. Ama bunları yargı önüne çıkarmaktan herkes kaçınıyor” dedi.

Roboski davasını ve Roboski’nin acısını sonuna kadar sahiplendiklerinin altını çizen Buldan, “Bu acı sadece Roboski halkının değil, Kürtlerin ve Türkiye’de kendisine insanım diyen herkesin acısıdır. Sizin davanız bizim davamızdır, sizin acınız bizim acımızdır” dedi. (Şırnak/EVRENSEL)

Roboski Katliamı: 7 yıl önce bugün ve sonrasında yaşananlar