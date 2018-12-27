Almanak - 2018'de medya alanında neler yaşandı?
TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 2018'de medyadaki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.
27 Aralık 2018 15:57Son Düzenlenme Tarihi: 27 Aralık 2018 16:37
Tutuklu gazeteciler, medyada el değişimleri, kağıt krizi, sansür ve basın özgürlüğü mücadelesi... Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile 2018'de medya alanındaki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)
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