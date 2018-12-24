Almanak - 2018'de dünyada neler yaşandı?
Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu ile dünyada öne çıkan gelişmeleri değerlendirdik.
24 Aralık 2018 13:59Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 14:22
'Ticaret savaşları', uluslararası ekonomik kriz, diktatörleşen rejimler ve halk ayaklanmaları... 2018'de dünyada öne çıkan gelişmeleri Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu ile konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
Almanak - 2018'de ekonomide neler yaşandı?
Almanak - 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?
Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
Almanak - 2018'de siyasi arenada neler yaşandı?
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