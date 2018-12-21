Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?
Evrensel yazarı ve Çepeçevre Yaşam programı sunucusu Özer Akdemir 2018'in çevre mücadelelerini anlattı.
21 Aralık 2018 13:57Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 14:38
Nükleer anlaşmaları, termik ve hidroelektrik santral inşaatları, yok edilen yaşam alanları ve çevre mücadeleleri...
Evrensel yazarı Özer Akdemir 2018'in öne çıkan çevre mücadelelerini anlattı. (EVRENSEL WEB TV)
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