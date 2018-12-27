27 Aralık 2018 15:10

İZBAN’da çalışan kadın işçiler: Geçinebilmek için grevdeyiz

İZBAN’da greve çıkan kadın işçiler, sürekli geçim kaygısı içinde olduklarını söyleyerek tüm kadınlara sesleniyor: Birbirimize destek olalım.

İZBAN’da çalışan kadın işçiler: Geçinebilmek için grevdeyiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Eda AKTAŞ - Nuray ÖZTÜRK
    İzmir

    İZBAN grevi 18. gününde kararlılıkla devam ediyor. İZBAN, grevin hemen sonlandırılması şartıyla ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunmuş ancak Demiryol-İş Sendikası greve devam etme kararını açıklamıştı. Sonrasında İZBAN’da teklifi geri çekmişti. İZBAN’da düşük ücretlere karşı greve çıkan kadın işçiler de var.

    Greve çıkan kadın işçiler, sürekli geçim kaygısı içinde olduklarını ifade ediyor, ay sonuna kadar geçinebilmek için greve çıktıklarını ve hakları için her alanda mücadele etmeye devam edeceklerini belirten kadınlar Ekmek ve Gül’e konuştu.

    GREVDE 40’TAN FAZLA KADIN İŞÇİ VAR

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı tarafından işletilen toplu ulaşım ağı İzmir Banliyo Ağı'nda (İZBAN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine başlayan grev 18. gününde. Demiryol İş Sendikası üyesi İZBAN işçileri, greve tam katılım gösterirken makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı 338 işçi arasında 40 civarında kadın işçide bulunuyor.

    İşçilerden Ebru Özer, 2012 yılından itibaren İZBAN'da istasyon operatörü olarak çalıştığını söyleyerek, maaşlarını aldıklarında ay sonuna kadar geçinebilmek istedikleri için greve çıktıklarını belirtiyor. 6,5 yıldır istasyon yetkilisi olarak çalıştığını, çocuk, yakacak yardımı ve ikramiye dahil her şey içinde bu ay aldığı maaşın 2 bin 200 lira olduğunu ifade eden Özer, “Benim giydirilmiş maaşım 2 bin 200 liraya denk düşüyor, çıplak maaşımı ise bin 453 TL civarında. Hemen hemen tüm çalışanların maaşları bu şekildedir. Bunun üstüne bir de yılsonu vergileri girdiği zaman maaşımız daha da düşüyor. Ay boyu full çalışsak, izin ve bayram tatili kullanmadığımız zaman dahi gördüğümüz maaş 2 bin 800 TL civarından daha fazlası olmuyor” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘KADINLAR EN ÖNDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEK’

    Kadın çalışan olarak en büyük sorunu makinistlerin yaşadığını dile getiren Özer, “İstasyonlarda bekleme süresi olmadığı için makinistler istedikleri zaman lavaboya gidemiyorlar. Özellikle kadınsal rahatsızlık dönemlerinde kadın makinistler kendilerini tutmak zorunda kalıyor. Bütün makinist kadınlar bu konudan dolayı büyük sıkıntı yaşıyor” dedi.

    Hükümetin kadınların çalışma haklarına yönelik politikalarını eleştiren Özer, “Kadınlar olarak her zaman güçlü ve cesur olduğumuzu düşünüyorum. Biz burada çocuklarımızla direniyoruz ve güçlüyüz. Bizi kimse bastıramaz, evimize kimse kapatamaz. Kadınlar her zaman olduğu gibi en önde mücadele etmeye devam edecektir. Sendikamızın olması da bizim için büyük bir artıdır. Sendikamız olmasa belki bu kadar rahat konuşup bu kadar rahat adım atarak, önlerde olamazdık. Kadınlar olarak haklarımız için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

    ‘SÜREKLİ GEÇİM KAYGISI İÇİNDEYİZ’

    6 yıldır istasyon operatörü olarak çalıştığını söyleyen Yeşim Ünal ise daha yaşanabilir bir ücret istedikleri için greve çıktıklarını ifade etti. Enflasyon oranının yüzde 24 olarak açıklandığını hatırlatan Ünal, “Enflasyonun yükselmesi ile geçim standartlarımız git gide düşüyor. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz parası bunları ödemekte zorlanıyoruz. Belki çok klişe gelebilir ama her ay bunları ödemek zorundayız. Ayda 2-3 defa tiyatroya, sinemaya gitmeyi, yeni yerleri gezip görmeyi, sosyal anlamda bir şeyler yapmayı bizler de istiyoruz ama aldığımız maaşlarla bu mümkün olmadığı gibi devamlı da geçim kaygısı içerisindeyiz” dedi.

    Ekonomik sıkıntı yüzünden artık aileler içerisinde huzursuzluk yaşanmaya başlandığını ifade eden Ünal, geçim sıkıntısı çekmeden, işyerlerinde daha huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışmak istediklerini dile getirdi.

    ‘BİR ARADA DAHA GÜÇLÜYÜZ’

    Kadınların güçlü bir şekilde mücadele etmesi ile hayatın daha farklı bir noktaya geldiğini belirten Ünal, “‘Kadın bir şey bilmez, kadın çalışamaz, boş konuşur’ şeklinde yaratılan ataerkil algıyı kırmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermek zorundayız. Çünkü kadın biliyor, hep biliyordu susturuldu, ön plana çıkarılmadı. Ama artık susmayacağız, ön planda duracağız ve mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı da böyle yetiştireceğiz ve eşlerimize de bizim birer birey olduğumuzu, insan olduğumuzu göstererek, aynı mücadeleyi kadın erkek fark etmeden el ele omuz omuza vermemiz gerektiğini anlatacağız. Kadınlar olarak kimseye muhtaç olmadan zorluklara karşı durabildiğimizi göstereceğiz. Biz kadınlar bir arada daha güçlüyüz” dedi.

    Ünal son olarak, “Herkes ‘bu halk susuyor’ diyor ama biz şu an susmuyoruz, konuşuyoruz, ekmeğimizi istiyoruz. Haklarını arayan bütün emekçi arkadaşlarımızın da yanındayız. Olması gereken mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Madem bu halkın susmasını istemiyorsunuz, ekmeğini savunmasını istiyorsunuz o zaman birbirimize destek olalım. Haklı mücadelemizin yanında olsunlar” diyerek İzmir halkını ve tüm kadınları İZBAN grevine desteğe çağırdı. (EkmekveGül)

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