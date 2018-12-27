27 Aralık 2018 10:40
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Aralık 2018 11:00

Bakan Selçuk, ihraçlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçındı

Milli Eğitim Bakanız Ziya Selçuk, KHK ile ihraç edilen eğitim emekçileriyle ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı; OHAL komisyonunu işaret etti.

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Bakan Selçuk, ihraçlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçındı

Fotoğraf: Evrensel

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    CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Milli Eğitim Bakanız Ziya Selçuk’a, Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç edilme sebeplerini, Bakanlık olarak yapılan bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilen Akyol ile Günsan’ın göreve neden iade edilmediğini sordu. Bakan Selçuk, verdiği yanıtta soru önergesindeki sorulara cevap vermek yerine OHAL Komisyonuna başvurulması gerektiği belirtti.

    İhraç edilme ve göreve iade edilme sürecinde ‘kurum kanaati’ görüşünün belirleyici olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen, “MEB, yaşanan mağduriyetin çözümünü OHAL Komisyonuna havale ederek sorumluluktan kurtulamaz. ” dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hukuksuz sürece dair OHAL Komisyonunu adres göstermesine tepki gösteren Eğitim Sen, “Milli Eğitim Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtla yaşanan hukuksuzluğa dair hiçbir sorumluluk almadığını ortaya koymaktadır. Bu durum kabul edilemez. MEB, yaşanan mağduriyetin çözümünü OHAL Komisyonuna havale ederek sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü ihraç edilme ve göreve iade edilme sürecinde ‘kurum kanaati’ görüşü belirleyici olmaktadır. Yaptıkları sendikal çalışmalarla Zonguldak ve Çaycuma’da her kesimin takdirini toplayan sendika yöneticilerimiz İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan, ihraç edilen diğer üyelerimiz gibi herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari ve adli işlem yapılmadan, savunma hakkı bile tanınmadan hukuksuzca kamu görevinden çıkarılmıştır. Savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen, haklarında hiçbir adli ya da idari işlem yapılmayan arkadaşlarımızın yaklaşık iki yıldır işinden, ekmeğinden edilmesi, öğrencilerinden koparılması kamuoyunun vicdanını rahatsız etmektedir. Çaycuma Kaymakamlığı, Zonguldak Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkilileri sendika yöneticilerimizin bir an önce göreve başlatılmaları için sorumluluk alarak gerekli girişimleri başlatmalıdır” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmelerini TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı soru önergesi vermişti. Demirtaş, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istemişti:

    • FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, yaşamlarını laik eğitim sistemi için mücadele ile geçiren Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç sebepleri nedir?
    • Laik bir eğitim sistemi için mücadele etmek, siyasi iktidarın görüşlerine aykırı düşünmek ihraç sebebi midir?
    • Hakkında yapılan soruşturma sonucunda savcılıkça “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol’un görevine iade edilmemesinin sebebi nedir?
    • Meslekten ihraç edildiği günden bugüne kadar hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma yapılmamış olan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın görevine iade edilmemesini sebebi nedir?
    • Bakanlığınız personeli olup haklarında ihraç kararı verildikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenler ile haklarında hiçbir adli ya da idari işlem yapılmamış olanlarla ilgili olarak Bakanlığınızın bu personelin göreve iadeleri ile ilgili bir çalışması var mıdır?
    • Bakanlığınızdan KHK’lar ile ihraç edilen personelden kaçı OHAL İşlemleri ve İnceleme Komisyonu’na başvuru yapmıştır? Bu başvurulardan kaç tanesi karara bağlanmıştır? Kararlar ne doğrultudadır?
    • Bakanlığınızdan hukuksuz bir şekilde ihraç edilenlerin yaşadıkları mağduriyetin daha da artmaması için Bakanlık olarak yaptığınız bir çalışma var mı? (HABER MERKEZİ)
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