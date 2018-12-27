Bakan Selçuk, ihraçlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçındı

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Milli Eğitim Bakanız Ziya Selçuk’a, Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç edilme sebeplerini, Bakanlık olarak yapılan bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilen Akyol ile Günsan’ın göreve neden iade edilmediğini sordu. Bakan Selçuk, verdiği yanıtta soru önergesindeki sorulara cevap vermek yerine OHAL Komisyonuna başvurulması gerektiği belirtti.

İhraç edilme ve göreve iade edilme sürecinde ‘kurum kanaati’ görüşünün belirleyici olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen, “MEB, yaşanan mağduriyetin çözümünü OHAL Komisyonuna havale ederek sorumluluktan kurtulamaz. ” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hukuksuz sürece dair OHAL Komisyonunu adres göstermesine tepki gösteren Eğitim Sen, “Milli Eğitim Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtla yaşanan hukuksuzluğa dair hiçbir sorumluluk almadığını ortaya koymaktadır. Bu durum kabul edilemez. MEB, yaşanan mağduriyetin çözümünü OHAL Komisyonuna havale ederek sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü ihraç edilme ve göreve iade edilme sürecinde ‘kurum kanaati’ görüşü belirleyici olmaktadır. Yaptıkları sendikal çalışmalarla Zonguldak ve Çaycuma’da her kesimin takdirini toplayan sendika yöneticilerimiz İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan, ihraç edilen diğer üyelerimiz gibi herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari ve adli işlem yapılmadan, savunma hakkı bile tanınmadan hukuksuzca kamu görevinden çıkarılmıştır. Savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen, haklarında hiçbir adli ya da idari işlem yapılmayan arkadaşlarımızın yaklaşık iki yıldır işinden, ekmeğinden edilmesi, öğrencilerinden koparılması kamuoyunun vicdanını rahatsız etmektedir. Çaycuma Kaymakamlığı, Zonguldak Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkilileri sendika yöneticilerimizin bir an önce göreve başlatılmaları için sorumluluk alarak gerekli girişimleri başlatmalıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmelerini TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı soru önergesi vermişti. Demirtaş, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istemişti: