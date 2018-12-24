24 Aralık 2018 07:14Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 07:46
ABD'nin Suriye'den çekilmesini içeren kararname imzalandı
ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararı sonrası istifasını açıklayan Savunma Bakanı James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.
CNN'in Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberde kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)
ABD Savunma Bakanı Mattis istifasını açıkladı
ABD askerleri Suriye'den çekiliyor
ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları