Erdoğan'dan Trump'a: Suriye'de her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığına göre, Erdoğan, ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve Trump'ın Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.

Trump ise attığı tweet'te, görüşmede ABD birliklerinin bölgeden "yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilişinin" konuşulduğunu aktardı.

"Yıllardan sonra (askerler) eve geliyorlar" diyen Trump, iki ülke arasındaki ticaretin genişletilmesini de konuştuklarını kaydetti.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.