Arjen Arî Şiir Yarışması’na başvurular başladı

Kürt şiirinin çağdaş öncülerinden Arjen Arî anısına düzenlenen şiir yarışması 2019 yılında 6. kez düzenlenecek. Arjen Arî’nin ailesi ve Sor Yayınları (Weşanên Sor) tarafından düzenlenen yarışmanın şartnamesi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubede yapılan basın açıklamasını Sor Yayınları’ndan Reşo Ronahî okudu.

Yarışmayı, Arjen Arî’nin yaşamı boyunca emek verdiği Kürt dili ve edebiyatına sahip çıkmak için 6. kez düzenlediklerini dile getiren Ronahî, yarışmayla “Kürt dili ve edebiyatının seviyesi yüksek örneklerini yayın dünyasına kazandırmayı ve daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

KATILIM KOŞULLARI

“Arjen Arî Şiir Yarışması”na sadece Kürtçenin Kurmancî lehçesinde yazılmış eserlerle başvurulabilecek. Yarışma daha önce şiir kitabı yayınlanmamış olan her yaştan şaire açık olurken daha önce herhangi bir kurumdan, yarışmadan ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecek. Bu yılki jüri üyeleri arasında Berken Bereh, Necla Arî, Îrfan Amîda, Mem Bawer ve Zulkuf Ergun bulunuyor. Yarışmada ödülü kazanan eser, Sor Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.

Başvuruların kargo ya da posta yoluyla, 1 Nisan tarihine kadar Evrensel Gazetesi Diyarbakır Bürosu’na yapılması gerekiyor. Sonuçlar ise Kürt Dil Bayramı’nın ikinci günü olan 16 Mayıs’ta açıklanacak, ödül töreni ise daha sonra belirlenen bir tarihte yapılacak. Yarışma hakkındaki detaylı bilgiler “0541 514 54 97” ve “0412 228 26 13” numaralı telefonlardan alınabilir.

REŞO RONAHİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Reşo Ronahî, basın toplantısında yarışmanın 4. yılında ödül kazanan Narin Yükler’in dosyası hakkında soysal medyada ortaya atılan bazı iddialara da yanıt verdi. “Bu iddiaların sahipleri yarışmanın 4. yılında ödül alan Narin Yükler’in şiir dosyasını Kürtçe değil, Türkçe yazdığı ve daha sonra bu dosyanın Kürtçeye çevrildiği yönündeydi” ifadelerini kullanan Ronahî “İddialar koordinasyonumuza ulaştıktan sonra biz de bu iddiaları ve hem iddiaları sunan kişilerin, hem de dosya sahibinin açıklamalarını her dört jüri üyesine ilettik. Jüri üyeleri kendi aralarında bu iddiaları tartışmış ve Narin Yükler’in dosyasının başkalarınca çevrilmiş bir dosya olmadığına ve bu nedenle ödülün geri alınmasına gerek olmadığına kanaat getirmiştir” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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