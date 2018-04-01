Arjen Arî Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu

Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Arjen Arî adına düzenlenen şiir yarışmasının kazananları belli oldu.

Modern Kürt edebiyatının öncü isimlerinden olan ve 30 Ocak 2012'de hayata veda eden şair Arjen Arî anısına bu yıl 5'incisi düzenlenen Arjen Arî Şiir Yarışması sonuçlandı. Yarışmada ödül alanlar Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube’de düzenlenen toplantıyla açıklandı. Toplantının yapıldığı salona, Kürtçe yazılı "Her ulus kendi diliyle vardır" pankartı asıldı. Yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Reşo Ronahî, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmanın startının 2017’de verildiğini hatırlattı. Ronahî, "Kürtçe üzerinde, Kürt kimliği üzerindeki baskıların yoğunlaştığı bu dönemde yarışmamızda durumdan olumsuz etkilenmiştir. Yarışmaya bu yıl 3 dosya başvurdu ve bunun mevcut politik ortamla ilişkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

BU YILKİ ÖDÜL 'NAMEYA ŞÎN' ŞİİRİNE

Bu yıl Osman Memed, Dîlber Hêma, Ülkü Bingöl, Necla Arî ve Berken Bereh’ten oluşan jürinin yarışma kapsamında yapılan başvuruları değerlendirdiğini ifade eden Ronahî, Şair Emerîkê Sidîqayê'nin "Nameya Şîn" isimli şiirinin ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Ronahî, yarışmanın düzenleyicileri olarak ödül alan Sidîqayê'yi kutladıklarını ve Kürt şiirine önemli katkılar sunacağını umut ettiklerini vurguladı.

YARIŞMANIN ONUR ÖDÜLÜ TTB'YE

Yarışmayı düzenleyen kurumlar ve Arjen Arî’nin ailesi olarak bir de onur ödülü verdiklerini ifade eden Ronahî, "Bu yılki onur ödülüne savaş çığlıklarının atıldığı çatışmalı ortamda, tüm yıldırmalara, baskılara rağmen barışı arzulayan, bunu mesleki kimlikleriyle de ifade eden ve bu amaçla ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ bildirisine imza atarak eşitlikten ve özgürlükten yana bir duruş sergileyen, başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı çıkan, uzun yıllardır demokratik bir ülke için mücadele eden Türk Tabipler Birliği (TTB) layık görülmüştür. Ödül birliğin merkez konseyine verilecektir" dedi.



Ödül töreninin ileri bir tarihte yapılacağını söyleyen Ronahî, "Tüm Kürt gençlerine önümüzdeki yıl şiirlerini Arjen Arî Şiir Yarışması’na göndermeleri ve Kürtlerin tüm kurum, kuruluş ve medya organlarına da yarışmayı daha fazla sahiplenme ve gençlere ulaştırma çağrısında bulunuyoruz" dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:57

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