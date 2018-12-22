Gençler Urfa'da gençlik derneği kurdu: Birlikte olunca güçlü oluyoruz

Orhan KURUL

Urfa

Urfa büyükşehir olmasından sonra merkeze bağlanıp beldeliği kalkan Kısas’ın 7 bin civarında nüfusu var. Türkmen Alevilerin yoğunlukta yaşadığı Kısas’ta; Araplar, Kürtler ve Türkmenler iç içe yaşıyor. Ekim ayında gençlerin organize ettiği ve binlerce kişinin katıldığı bir aşure etkinliği yapıldı Kısas’ta. Bu etkinliğin çalışmaları yapılırken de ‘Bir gençlik derneğine ihtiyaç var’ fikri ortaya çıktı. Ardından Kısas Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği adlı bir gençlik derneği kuruldu. Biz de derneğin başkanlığını yapan Cuma Güleç ve dernek yöneticiliği yapan İbrahim Sercan Yıldırım ile konuştuk.

Cuma 22 yaşında ve şu an işsiz. Harita bölümü mezunu olan Cuma, Dersim’de üniversiteyi bitirdikten sonra Urfa’ya dönmüş ve burada bir süre çalışmış. En son çalıştığı şirket, yaptığı işlerden ödenek alamayınca ayrılmış. Şimdi zaman zaman ailesinin işlerine yardımcı oluyor. Sercan’da 20 yaşında, Urfa merkezde yaşıyor. “Ama yaz boyu ve neredeyse her hafta sonu Kısas’tayım” diyen Sercan, Harran Üniversitesi Matematik Bölümünde okuyor.

‘BİRLİKTE OLURSAK YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK’

11 yıl boyunca yapılan ve ardından belde belediyeliği kalkınca 5 yıl ara verilen bir aşure etkinliğinin varlığını ve gelenekselleşmiş bu etkinliğin unutulmak üzere olduğunu söyleyen Güleç, “Bu etkinliğin tarihe gömülmemesi için gençlerle bir araya geldik ve bu işin organizasyonu başlattık” dedi. Etkinliği yeniden yapma fikrinin ortaya çıkmasından sonra bir sosyal medya hesabı açarak buradan Kısaslı gençlerin fikirlerini de aldıklarını söyleyen Güleç, “Yapamayız diyenler de vardı ama yaparız diyenler daha çoktu. Biz de birlikte yaparsak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur dedik ve etkinliğin yapılması kararını aldık” dedi. Karardan sonra başta yasal izin alabilmek için bir kurumun olması gerekliliğinin bir dernek kurma girişimine dönüştüğünü söyleyen Güleç, “Belki prosedür olarak düşünüldü başta ama şimdi herkes böyle bir derneğin olmasını prosedürden çok bir gereklilik olarak görüyor” dedi.

ETKİNLİĞE ON BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI

Bir ‘prosedür’ olarak başlamış ve ardından bir gerekliliğe dönüşmüş gençlik derneği. 3 ay boyunca aşure etkinliğini yapmak için her hafta onlarca gençle toplantılar yapmış, Urfa’daki bütün kurumlara davetiyeler bırakmış, neredeyse bütün Kısaslılardan maddi, manevi destek almış. Ve nihayetinde 17 kazan aşure yapıp 10 bine yakın kişinin katıldığı bir etkinlik yapılmış. Emrah Mahzuni’nin, Tolga Sağ’ın ve Muharrem Temiz’in de etkinliğe destek için ücretsiz katıldığını hatırlatan Dernek Yöneticisi Sercan Yıldırım, “Destek olan herkese sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

KADINLI ERKEKLİ BİR ÇOK GENÇ GÖREV ALDI

‘Urfa protokolünün’ neredeyse tamamının bu etkinliğe katıldığını söyleyen Yıldırım, Validen, belediye başkanlarına, öğretim görevlilerine, siyasi parti temsilcisine kadar onlarca temsilci katıldığını ve Urfa basınının da bu etkinliğe oldukça ilgi gösterdiğini aktardı. Etkinliğin başından sonuna kadar kadınlı erkekli onlarca gencin görev aldığını söyleyen Yıldırım, “Etkinlik bittikten sonra baktık ki birlik olunca çok zor olan bir şeyi bile zevkle yapıyoruz ve gençlik derneğinin daha aktif olması için çabalamamız gerektiğine karar verdik” dedi. Gençlik derneği için Urfa Valisinin kendilere söz verdiğini araya girerek söyleyen Güleç, “Yer işini çözdükten sonra Kısaslı gençler için dernekte etkinlikler yapacağız” dedi. Yeni kongreyle birlikte yönetimi de daha geniş kesimi kapsayacak şekilde oluşturacaklarını söyleyen Yıldırım’da, “Alevi-Sünni gençlerden oluşan bir yönetim oluşturacağız, bütün Kısaslı gençlerin derneği olacak” dedi.

‘YETENEKLERİ AÇIĞA ÇIKARACAK İŞLER YAPACAĞIZ’

Derneğin yerini çözdükten sonra Kısaslı öğrenciler için matematikten müziğe pek çok alanda dersler yapacaklarını da söyleyen Güleç, “Gençlerin yeteneklerini açığa çıkaracak işler yapacağız, müzikten matematiğe, el sanatlarından başkaca bir çok şeye kadar kurslar açacağız” dedi. Gençlerin sosyal aktivitelere yönlendirmelerini sağlayacak işlerle gençlerin en önemli sorunu olan ‘uyuşturucu kullanımı’nın da önüne geçeceklerini söyleyen Güleç, Kısaslı genç kadın ve erkeklere derneğe güç verme çağrısında bulundu.