'Son 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında 1954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Öte yandan Basın Konseyi, Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan son düzenlemelerin, basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin mesleğini özgürce yapabilmesini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle gazetecilerin özgürlükleri iyiden iyiye kısıtlandığına dikkat çeken Sertel, “Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, ‘oldu-bitti’ ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir” dedi.

'581 KİŞİNİN BAŞVURUSU BEKLETİLİYOR'

Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında 1954 basın kartının iptal edildiğini belirtti.

29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, 15 bin 206 kişinin basın kartı sahibi olduğunu belirten Oktay, Basın Kartı Komisyonu toplantısında değerlendirilecek 581 başvuru bulunduğunu söyledi.

Oktay verdiği yanıttta, “Basın kartı iptal işlemleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren ‘milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu’ gerekçesiyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığı ya da görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

'YENİ YÖNETMELİKLE DAHA KÖTÜ OLACAK'

Fotoğraf: Atila Sertel

Oktay’ın soru önergesine ilişkin açıklama yapan Atila Sertel, açıklanan tabloya göre son 2 yılda basın kartı sahibi gazetecilerin yüzde 10’unun kartının iptal edildiğini belirterek, gazetecileri ve gazeteleri perişan eden, özgürlükleri kısıtlayan bir iktidarın olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak geçmişte Basın Kartı Komisyonu’nda görev yaptığını anımsatan Sertel, şunları söyledi:

“Önce BYEGM lağvedildi, İletişim Başkanlığı’na devredildi. Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle gazetecilerin özgürlükleri kısıtlandı. Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, ‘oldu-bitti’ ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir. Basın meslek örgütlerinin, gazetecilerin ve sendika temsilcilerinin ağırlıkta olduğu 15 kişilik basın kartı komisyonu, ilk önce 13’e şimdi de 9’a düşürüldü. Komisyon’da meslek örgütlerinin, sendikaların, basın kartı sahibi gazetecilerin temsiliyeti 1’e indirildi. Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu, kamuya yararlı basın meslek örgütleri İzmir, Ankara ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinin bu komisyonda mutlaka yer alması gerekir. Adında Türkiye olan, gazetecilik olan Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da bu komisyonda yer alması gerekir. İlk basın kartı komisyonu toplantısını dikkatle takip edeceğim. İktidara yandaş basın meslek örgütlerini, sendikaları ve gazetecileri bu komisyonda görürsem hiç şaşırmayacağım!”

BASIN KONSEYİ: BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ DÜZELTİLMELİ

Basın Konseyi, Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan son düzenlemelerin, basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin mesleğini özgürce yapabilmesini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Konsey'in açıklaması şöyle:

"Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazetede yayınlanan son düzenleme, basın kartlarının iptalini kolaylaştıracak niteliğe büründürüldüğü görülmekte.

Yeni yönetmeliğin;

29. maddesi, ‘mili güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunulması veya bu tür davranışları alışkanlık edinilmesi’ halinde basın kartının iptal edileceğini içeriyor.

Çok muğlak ifadeler içeren bu madde, keyfi kararlara yol açabilir.

6'ncı madde ile de basın kartı verilmesi için, belli suçlardan hüküm giymeme koşulu getiriliyor. Bu durumda yazdıklarından ötürü hakkında dava açılan pek çok gazeteci, basın kartını kaybetme tehlikesi yaşayabilir.

Ayrıca, yeni çıkarılan bu yönetmelikle, basın kartı komisyonunda meslek örgütlerinin temsili de kısıtlanıyor. Son derece antidemokratik bir adım olarak değerlendirdiğimiz sözkonusu değişiklikten vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Bu nedenlerle, yapılan düzenlemelerin geri çekilmesini, yönetmeliğin gazeteciler lehine düzenlenerek yenilenmesini bekliyoruz.

Demokrasilerin olmazsa olmazlarından birisi de basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü için gazeteciler rahatlıkla yazabilmeli, çizebilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Bunun için basın kartlarını devlet değil gazetecilerin bağlı oldukları meslek örgütleri ve sendikalardan oluşan bir komisyon vermelidir. Eğer bu yapılmayacaksa basın örgütlerinin de çağrıları doğrultusunda bu yönetmelik iptal edilmeli, meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda basın kartı uygulaması gazeteciyi, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuşturulmalıdır.” (MEDYA SERVİSİ)

Basın Kartı Yönetmeliği değişti: Kart iptalleri kolaylaştı