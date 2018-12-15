'BasÄ±n KartÄ± YÃ¶netmeliÄŸi ile basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bir darbe daha'

CHPâ€™li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, deÄŸiÅŸtirilen BasÄ±n KartÄ± YÃ¶netmeliÄŸi'ne tepki gÃ¶sterdi, 'Ã¼lkenin Ã¶nde gelen gazetecilerinin kartlarÄ± iptal edilebilir' dedi.

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren Yeni BasÄ±n KartlarÄ± YönetmeliÄŸi'ne bir tepki de CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer'den geldi. Kart alÄ±mÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran, iptalleri ise kolaylaÅŸtÄ±ran yönetmeliÄŸi eleÅŸtiren ÇakÄ±rözer, yönetmelikle Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinin kartlarÄ±nÄ±n iptal edilebileceÄŸini belirtti.

ÇakÄ±rözer, yönetmeliÄŸin demokrasinin olmazsa olmazÄ± olan basÄ±n özgürlüÄŸünü, halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± ve basÄ±n emekçilerinin mesleklerini özgürce yapabilme hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti, 14. kez çÄ±kartÄ±lan yönetmeliÄŸin bugüne kadar çÄ±kan tüm yönetmeliklerin gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

YönetmeliÄŸin 6’ncÄ± maddesi ile basÄ±n kartÄ± verilecek kiÅŸilerde aranan ÅŸartlar arasÄ±na belli suçlardan hüküm giymemiÅŸ olma koÅŸulu getirildiÄŸini hatÄ±raltan ÇakÄ±rözer, 29’uncu maddesinde de “mili güvenlik ya da kamu düzenine aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ± veya bu tür davranÄ±ÅŸlarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinmesi” halinde basÄ±n kartÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸi düzenlemesi getirildiÄŸini belirtti. "Tek adam yönetiminin hakim olduÄŸu ve yargÄ±nÄ±n tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bugünkü ortamda en temel gazetecilik faaliyetleri bile “teröre destek”, “anayasal düzene, milli savunmaya ve devlete karÅŸÄ± suç”, “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik”, “suç ve suçluyu övme” ve bunun gibi suçlar kapsamÄ±na sokulabilmektedir" diyen ÇakÄ±rözer, yüzlerce gazetecinin mesleÄŸini yapamaz hale geleceÄŸini ifade etti.

GAZETECÄ°LER KART Ä°PTALÄ° TEHLÄ°KESÄ° Ä°LE KARÅžI KARÅžIYA

YönetmeliÄŸin, basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n artÄ±k sadece iktidara yakÄ±n gazetecilere verileceÄŸinin ilanÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirten ÇakÄ±rözer, "Bu yönetmelik sonrasÄ±nda kamuoyunun yakÄ±ndan takip ettiÄŸi araÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilik örneklerini veren Türkiye’nin yüzakÄ± gazeteciler basÄ±n kartlarÄ±nÄ± kaybetme ve mesleklerini yapamama tehlikesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak" dedi.

ÇakÄ±rözer, aldÄ±klarÄ± cezalar nedeniyle kartlarÄ± iptal edilmekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan gazetecilerle ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün gazetelerinde haklarÄ±nda dava ve soruÅŸturma açÄ±lan yazar ve muhabirler hakkÄ±nda kesin hüküm verilmesi halinde basÄ±n kartlarÄ± iptal edilecek. Türkiye’nin önde gelen gazeteci ve yazarlarÄ± Emin ÇölaÅŸan, Necati DoÄŸru, Metin YÄ±lmaz, Gökmen Ulu, Hasan Cemal, Nurcan Gökdemir, Onur Erem, BarÄ±ÅŸ Ä°nce, Can UÄŸur, Berkant Gültekin, Alican UludaÄŸ, Pelin Ünker, ÇaÄŸrÄ± SarÄ±, Fatih Polat, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, TuÄŸrul EryÄ±lmaz, Faruk Eren ve daha birçok isim bu yönetmelik sonrasÄ±nda basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n iptali ve bir daha alamama tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor."

BasÄ±n KartÄ± YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti: Kart iptalleri kolaylaÅŸtÄ±

YÖNETMELÄ°K Ä°PTAL EDÄ°LMELÄ°, KARTLARI BASIN ÖRGÜTLERÄ° VERMELÄ°

BasÄ±n kartÄ± komisyonunda basÄ±n meslek örgütleri ve sendikalarÄ±n temsiliyetinin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, "KatÄ±lacak sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da örgüt ve sendikanÄ±n belirlenmesi de sadece SarayÄ±n inisiyatifine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu son derece antidemokratik ve basÄ±n üzerinde yeni baskÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar kurmaya yönelik bir adÄ±m olarak görüyoruz" dedi

ÇakÄ±rözer açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle noktaladÄ±: "BasÄ±n kartlarÄ±nÄ± devlet deÄŸil gazetecilerin baÄŸlÄ± olduklarÄ± meslek örgütleri ve sendikalardan oluÅŸan bir komisyon vermelidir. EÄŸer bu yapÄ±lmayacaksa basÄ±n örgütlerinin de çaÄŸrÄ±larÄ± doÄŸrultusunda bu yönetmelik iptal edilmeli, meslek örgütlerinin önerileri doÄŸrultusunda basÄ±n kartÄ± uygulamasÄ± gazeteciyi, basÄ±n özgürlüÄŸünü ve demokrasiyi koruyan bir yapÄ±ya kavuÅŸturulmalÄ±dÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

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