BasÄ±n KartÄ± YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti: Kart iptalleri kolaylaÅŸtÄ±

BasÄ±n kartlarÄ±na iliÅŸkin yÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Ä°ptalleri kolaylaÅŸtÄ±racak maddeler eklendi.

BasÄ±n kartlarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸi yönetmelik CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ± ile Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Yönetmelikte kartÄ±n iptali kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. YönetmeliÄŸin iptalle ilgili kÄ±smÄ±na "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ± veya bu tür davranÄ±ÅŸlarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinmesi" maddesi eklendi.

Yönetmelikte ayrÄ±ca meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programÄ±ndan mezun olanlar için basÄ±n kartÄ± alma süresi altÄ± aya indirildi. DiÄŸer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programÄ±ndan mezun olanlar için basÄ±n kartÄ± alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunlarÄ± için 12 ay ve lise mezunlarÄ± için on sekiz ay olarak belirlendi.

BasÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸu sahipleri veya tüzel kiÅŸi temsilcileri ile yönetim kurulu baÅŸkanlarÄ± için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

KartÄ±n verileceÄŸi kiÅŸilerde aranan ÅŸartlar ve iptal edileceÄŸi hallerin belirtildiÄŸi kararla iptallerin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Daha önce BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olan BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan BasÄ±n KartÄ± YönetmeliÄŸine buradan ulaÅŸabilirsiniz.

KartÄ±n verileceÄŸi kiÅŸilerde aranan ÅŸartlar ve iptal edileceÄŸi haller ÅŸunlar:

BasÄ±n KartÄ± YönetmeliÄŸi 6. maddesi

BasÄ±n KartÄ± YönetmeliÄŸi 29. maddesi

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 09:27

www.evrensel.net