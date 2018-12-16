Antalya'daki heykellerin Ã§oÄŸuna zarar verildi

Antalya'da AtatÃ¼rk ve IÅŸÄ±klar caddelerine yerleÅŸtirilen temalÄ± heykellerin birÃ§oÄŸuna zarar verildi.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesinin cadde düzenlemeleri kapsamÄ±nda Atatürk ve IÅŸÄ±klar caddelerine yerleÅŸtirilen temalÄ± heykellerin birçoÄŸuna zarar verildi. Heykellerin bazÄ±larÄ±nÄ±n yüzleri spreyle boyanÄ±rken, bazÄ±larÄ±nÄ±n çaldÄ±ÄŸÄ± enstrümanlar zarar gördü.

2010'daki düzenleme kapsamÄ±nda IÅŸÄ±klar Caddesi'ne sokak müzisyenlerinin heykelleri, Atatürk Caddesi'ne ise 'RomalÄ±lar Antalya'da temalÄ± heykeller yerleÅŸtirildi. Yerli ve yabancÄ± turistlerin yanlarÄ±nda durup fotoÄŸraf çektirdiÄŸi heykellere zarar verildi. 'Lidya Bank'tan elbisesini açarak para bekleyen RomalÄ± heykelinin kucak kÄ±smÄ±nÄ± izmarit ve çöple dolduranlar, bazÄ± heykellerin de yüzlerini sprey boyayla boyadÄ±. Ä°ki caddenin ortasÄ±nda duran saksafon çalan insan heykeli tamamen parçalanÄ±rken, sokak müzisyenlerinin de enstrümanlarÄ±na zarar verdi.

MAHALLE MUHTARI: KÄ°MSEYE ZARARLARI YOKTU

HaÅŸim Ä°ÅŸcan Mahalle MuhtarÄ± Halil Ay, her iki caddenin Antalya'nÄ±n gözde yerlerinden olduÄŸunu söyledi. Ay, "Buradaki heykeller turistlerin ilgisini çekiyordu. Caddelerimizi zenginleÅŸtiriyordu. Kendini bilmez kiÅŸiler heykelleri kÄ±rdÄ±, kollarÄ±nÄ± parçaladÄ±. Belediye ne kadar önlem aldÄ±ysa yine de zarar verdiler. Zarar görmeyen heykel kalmadÄ± neredeyse. Kimseye zararlarÄ± yoktu, neden zarar verilir anlamÄ±yorum" dedi.

'ÇÄ°RKÄ°N VE ÇAÄž DIÅžI'

Mahallede yaÅŸayan Osman TekbaÅŸ da "Heykelin ve sanatÄ±n ne olduÄŸunu bilmeyen toplumdakiler, bunlarÄ± kÄ±rar. Çok çirkin ve çaÄŸ dÄ±ÅŸÄ±" diye konuÅŸtu.

Caddedeki bir esnaf da iÅŸyeri önünde keman çalan heykelin yayÄ±nÄ± neden kÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "ÇubuÄŸunu gece söküp götürmüÅŸler. Kendini bilmezler, o çubuÄŸu ne yapacak, para da etmez. Cadde boyunca heykellerin hepsinde mutlaka bir ÅŸeyler yapmÄ±ÅŸlar" dedi. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 11:51

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