Kadıköy'deki Avanak Avni heykeli çalındı

Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin Kadıköy'deki heykeli çalındı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Heykel, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce balyozla kırılarak çalındı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, heykelin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Çalınan heykelin yakınında bulunun esnaf Yavuz Demir, "Geçtiğimiz Perşembe günü olmuş bu olay, biz de burada esnafız zaten. Bunu yapan büyük ihtimalle geri dönüşümcüler değerli bir maden olduğunu veya demir yığını olduğunu düşünüp, satmak için çaldılar. Diğer heykeli de götürürlerdi biraz hafif olsaydı. Çok ağırdı ki, götüremediler. Küçükten yana şanslarını denediler. Geçtiğimiz günlerde arka sokakta gözlerimle şahit oldum. Paket servisine giderken, mazgalları söküp arabalarına yükleyip götürdüklerini gördüm. Benim engellememle beraber toplayıp geri getirdiler, yerine bile takmadılar. Belediye ekiplerine haber verdim. Gece 05.00 gibi belediye ekipleri geldi. Aldıkları şeyleri geri taktılar. Bütün sokakları kontrol ettiler. Mazgal kapakları birçok yerde eksikti. Bu meydana güvercinlerle beraber güzel bir hava veriyordu. En azından belediye ekipleri çalınan heykelin yenisini getirsinler ya da yenisini yapsınlar." diye konuştu. (İstanbul/DHA)