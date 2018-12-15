â€˜PVSK, yetkiyi keyfi ÅŸekilde kullanmaya yol aÃ§tÄ±â€™

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunuâ€™nu (PVSK) deÄŸerlendiren Avukat Derya YÄ±ldÄ±rÄ±m: â€˜PVSK, yetkiyi keyfi ÅŸekilde kullanmaya yol aÃ§tÄ±.

Ä°ki gencin polis noktasÄ±nda öldürülmesinden sonra tekrar gündeme gelen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nu (PVSK) deÄŸerlendiren Avukat Derya YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÄ±nÄ±rlarÄ± belli olmayan bir silah yetkisi verildiÄŸi için PVSK’nin keyfi bir ÅŸekilde kullanÄ±mlara yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Polise vurma dahil geniÅŸ yetkiler tanÄ±yan Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu (PVSK) nedeniyle polis kurÅŸunuyla yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren birçok sivilin ölümü bu yÄ±l da devam etti. Son olarak 10-17 AralÄ±k Dünya Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±’nda Ä°stanbul’da 17 yaÅŸÄ±ndaki Cihan Seyhan’Ä±n, DiyarbakÄ±r’da ise 25 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Arat, içinde bulunduklarÄ± araçta ‘dur’ ihtarÄ±na uymadÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla polislerce vurularak öldürüldü.

‘DOÄžRUDAN ÖLDÜRME YETKÄ°SÄ° VERMÄ°YOR’

Konuya iliÅŸkin konuÅŸan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžube Yöneticisi Av. Derya YÄ±ldÄ±rÄ±m, PVSK’de verilen yetkide “Etkisiz hale getirme”den bahsedildiÄŸini ancak doÄŸrudan öldürme yetkisinin verilmediÄŸini söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÄ±nÄ±rlarÄ± belli olmayan bir silah yetkisi verildiÄŸinden dolayÄ± PVSK yetkisinin keyfi ÅŸekilde kullanÄ±mlara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “OrantÄ±sÄ±z güç” ilkesinin göz ardÄ± edildiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Polis de bunu öldürmeye varacak raddede kullanmaktadÄ±r ve aynÄ± gerekçelerle tekrar eden olaylara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kullanmaya devam edecektir” dedi.

CEZASIZLIK POLÄ°TÄ°KASI

YaÅŸam hakkÄ±nÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde ihlal edilmesiyle birlikte cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Yine bu tür vakalarda etkin soruÅŸturmanÄ±n olmamasÄ±, polisin ifadesinin alÄ±nÄ±p sonra görevine dönmesi de bu tür olaylarÄ±n ‘Dur ihtarÄ±na uymadÄ±’ gibi gerekçelerle giderek artmasÄ±na sebebiyet vermeye devam edecektir. Ä°ÅŸlenen suç karÅŸÄ±sÄ±nda devreye giren cezasÄ±zlÄ±k, bu tür olaylarÄ±n önünü açmaktadÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘AÇIÄžA DAHÄ° ALINMIYORLAR’

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinin açÄ±klamasÄ±na deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, her ne kadar ÅŸahsÄ±n kontrol noktasÄ±nda ‘dur’ ihtarÄ±na uymayÄ±p sonra ikaz ateÅŸi açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yönelik beyanlar belirtilse de yapÄ±lacak incelemelerde ve kontrol noktasÄ±nda bulunan kamera kayÄ±tlarÄ±nda olayÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸine yönelik bilgiler olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacaktÄ±r. Yine bu tarz vahim olaylarda suçu gerçekleÅŸtiren polislere yönelik sadece ‘Adli ve idari tahkikat baÅŸlatÄ±ldÄ±’ gibi basit bir yaklaÅŸÄ±m nedeniyle etkin ve adil bir soruÅŸturmanÄ±n yürütülmediÄŸini açÄ±kça göstermektedir. Ä°nsan yaÅŸamÄ±na son veren bir fiil gerçekleÅŸirken buna sebebiyet veren ÅŸahÄ±slar açÄ±ÄŸa dahi alÄ±nmÄ±yorsa, yine etkin ve adil bir soruÅŸturmadan bahsedilemez” dedi.

‘VATANDAÅžA ZARAR VEREMEZ’

Polisin “zarar verme” yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Yetkililerin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ‘dur’ ihtarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± için ateÅŸ edildiÄŸi iddiasÄ±na gelecek olursak, vatandaÅŸ ‘dur’ ihtarÄ±na uymasa dahi kanunda polise öldürme yetkisi verilmemiÅŸtir. Polis silahÄ±nÄ± vatandaÅŸÄ± yakalayacak ÅŸekilde kullanmak zorunda olup, ‘Ä°htara uyulmadÄ±’ gerekçesiyle vatandaÅŸa zarar veremez. Hele ki yaÅŸamÄ±nÄ± yitirecek boyutta hiçbir ÅŸekilde kullanamaz. SilahÄ±n kullanÄ±lmasÄ± kiÅŸiyi öldürmeden yakalayacak ölçüde olmalÄ±dÄ±r. Bu ölçüde vatandaÅŸÄ± hiçbir ÅŸekilde hedef almadan olacak ÅŸekilde olmalÄ±dÄ±r” dedi. (DiyarbakÄ±r/MA)

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