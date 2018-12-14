KuÅŸ cenneti rant tehdidi altÄ±nda

Ä°zmir Barosu koruma altÄ±nda olan Gediz DeltasÄ±â€™nÄ±n rant ve inÅŸa projeleriyle tehdit altÄ±nda olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Ä°zmir Barosu, Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda “Körfez GeçiÅŸ Projesi’ne karÅŸÄ± Gediz DeltasÄ±’nda bulunan kuÅŸ cennetinde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± Av. Özkan Yücel ve avukatlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kuÅŸ cennetinin ‘rant tehdidi’ altÄ±nda olduÄŸu ifade edilerek Gediz DeltasÄ± ile ilgili açÄ±lan davalara müdahil olunacaÄŸÄ± ifade edildi.

SasalÄ±’da bulunan kuÅŸ cennetinde yapÄ±lan ve Ä°zmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Derman Güler’in okuduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, saÄŸlÄ±klÄ± bir çevrede yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ayrÄ± bir hak olarak tanÄ±mlanmasÄ± gerektiÄŸi belirtilerek, “Bugün açÄ±klamamÄ±zÄ± burada Gediz DeltasÄ± kuÅŸ cennetinde yapmamÄ±zÄ±n sebebi de budur. Sahip olduÄŸu son derece deÄŸerli ekosistemi dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± sulak alanlarÄ±ndan olan ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle koruma altÄ±nda Gediz DeltasÄ±, bugün gerçek görevi kendisini korumak olan iki bakanlÄ±ÄŸÄ±n, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdidi altÄ±ndadÄ±r. Gediz DeltasÄ±, bir taraftan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Körfez GeçiÅŸi Projesi ile parçalanma tehdidi altÄ±nda iken, diÄŸer taraftan Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gediz DeltasÄ±’nÄ±n koruma alanlarÄ±nÄ± düÅŸüren kararÄ± ile delta sulak alanÄ±nÄ± sadece köprü geçiÅŸlerine deÄŸil, bir sulak alanda yapÄ±lmasÄ± akla ve hayale uygun düÅŸmeyen her türlü rant ve inÅŸa projesine açmanÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaktadÄ±r” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±klamada, Gediz DeltasÄ±’nÄ±n, flamingolar baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da kuÅŸ türünün dünyadaki en önemli yaÅŸama alanlarÄ±ndan biri olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak, “Türkiye’deki 14 uluslararasÄ± öneme sahip Ramsar AlanÄ±’ndan biri olan Gediz DeltasÄ±, aynÄ± zamanda doÄŸal sit alanÄ± olarak korunmaktadÄ±r. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kÄ±yÄ± sulak alanlarÄ±ndan biri olan ve 40 binden çok flamingonun yuvasÄ± olan Ä°zmir’in Gediz DeltasÄ±, UNESCO’nun dünya doÄŸa mirasÄ± ile ilgili dört kriterinin tamamÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Bugün bu iki korkunç giriÅŸim, neyse ki kentine sahip çÄ±kan Ä°zmirliler ve sivil toplum örgütleri tarafÄ±ndan yargÄ±ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de Ä°zmir Barosu olarak, AvukatlÄ±k Kanunu’nun barolara yüklediÄŸi 'Hukukun üstünlüÄŸünü ve insan haklarÄ±nÄ± savunma, koruma ve bu kavramlara iÅŸlerlik kazandÄ±rma' görevimize uygun olarak, bundan sonraki süreçte öncelikle Gediz DeltasÄ± sulak alanÄ±nÄ± tehdit eden bu iki giriÅŸime engel olmak için açÄ±lan iki davaya müdahil olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildirmek isteriz” denildi.

‘BU KUÅžLARI BÄ°R DAHA GÖREMEYEBÄ°LÄ°RÄ°Z’

BasÄ±n açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±nda konuÅŸan Baro BaÅŸkanÄ± Av. Özkan Yücel ise “Yetkililer ölçümlerini para ve zaman üzerinden yapmaya kararlÄ±lar. Oysa para ve zamanla tahrip ettiÄŸimiz ve geri alamayacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler var. ÇocuklarÄ±mÄ±z burada gördükleri kuÅŸlarÄ± bir daha göremeyebilirler. BuralarÄ± korumak bu alanlarÄ± gelecek nesillere taÅŸÄ±mak aynÄ± zamanda bizim görevimiz. Bu alanÄ±n korunmasÄ± için her türlü çaba içerisinde olacaÄŸÄ±z” dedi.

Av. Özkan Yücel konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°zmir Barosu olarak Türkiye’nin her yerinde çevreye verilen zararÄ±n önlenmesi ile mücadele geleneÄŸinin oluÅŸmasÄ±nÄ±n mimarlarÄ±ndan biri olan Ä°zmir Barosu’nun önceki baÅŸkanlarÄ±ndan Av. Noyan Özkan için uluslararasÄ± bir çevre ödülü verileceÄŸini, yine Türkiye’de insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± anlamÄ±nda büyük mücadeleler veren, aldÄ±ÄŸÄ± AÄ°HM kararlarÄ± ile Türkiye’nin hukuk sisteminin yeniden ÅŸekillenmesini ve bazÄ± mevzuatÄ±n deÄŸiÅŸmesini saÄŸlamÄ±ÅŸ Ä°zmir Barosunun baÅŸkanlarÄ±ndan Av. Güney Dinç’in anÄ±sÄ±na da bir makale yarÄ±ÅŸmasÄ± düzenleneceÄŸini ifade etti.

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