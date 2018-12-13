Yemenli Gazeteci Aleryani: Ä°ki taraf da barÄ±ÅŸ istemiyor

Husilerle Yemen hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan gazeteci Hind Aleryani, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin detaylarÄ± Evrenselâ€™e anlattÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’da, Husilerle Yemen hükümeti arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen ‘barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri’ne katÄ±lan Yemenli gazeteci ve kadÄ±n haklarÄ± savunucusu Hind Aleryani Evrensel’e konuÅŸtu. GörüÅŸmelerde taraflarÄ±n birbirlerin güçlerini ölçtüklerini ve “Her iki tarafÄ±n da barÄ±ÅŸ istemediÄŸini” söyledi.

Aleryani buna raÄŸmen görüÅŸmelerde beklentilerinin üzerinde bir ilerleme kaydedildiÄŸini belirterek, “Ä°sveç’teki görüÅŸmeler daha çok karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi ÅŸeklinde geçti. Böylesi bir konferanstan kesin bir sonuç almak zaten mümkün olmazdÄ±. Ama yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra Stockholm’de yapÄ±lacak görüÅŸmeler önemli” dedi.

‘RÄ°YAD GEÇMÄ°ÅžTEN BERÄ° MÜDAHALE EDÄ°YORDU’

Evrensel’e açÄ±klamalarda bulunan Aleryani, Yemen’deki sorun ve çatÄ±ÅŸmalarÄ±n Åžii Husilerle iktidarda bulunan Sünni hükümet arasÄ±ndaki iktidar mücadelesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 1960’ta iktidarÄ± kaybeden Husilerin yeniden iktidar olmak istediklerini söyleyen Aleryani ancak dÄ±ÅŸ güçlerin müdahalelerinden dolayÄ± bunun kolay olmadÄ±ÄŸÄ±na ÅŸu ifadelerle dikkat çekti:

“Yemen’deki savaÅŸ oldukça karmaÅŸÄ±k. BaÅŸka ülkeler Yemen’e müdahale ediyor. Suudi Arabistan geçmiÅŸten beri Yemen’de söz sahibi olmak için bazÄ± aileleri yönlendiriyordu. Suudiler kendi denetimleri altÄ±nda olmayanlarÄ±n iktidara gelmesini istemiyor. Ä°ran ve Hizbullah ise Åžii olan Husileri destekliyor. Husiler giderek güçleniyor. Suudi Arabistan’la birlikte çalÄ±ÅŸan el Ahmar ve Åžeyh el Ahmar gibi aÅŸiretleri etkisiz duruma getirdi. Suudi yanlÄ±sÄ± aÅŸiretler kan ve toprak kaybediyor. Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri, ülkenin güneyinde kontrolü kaybetmek istemiyor. Daha önceleri ülkenin güneyinde yaÅŸayan halk Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri’nin bölgede bulunmasÄ±nÄ± istiyordu. Ama ÅŸimdi durum deÄŸiÅŸti. BirleÅŸik Arap Emirlikleri Sokotra AdasÄ±’nda hakimiyeti ele geçirdikten sonra adada Yemenliler yaÅŸamÄ±yormuÅŸ gibi davrandÄ±. Buradaki halk öfkeli. Çünkü adada elektrik ve su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var. Husilerin egemen olduklarÄ± bölgelerde halk kendisini daha güvende hissediyor. Suudi Arabistan ve Ä°ran anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bölgede hakim olmak için kullanÄ±yor. Ülkemize zarar veriyorlar.”

‘KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ° SUUDÄ° ARABÄ°STAN’I ZOR DURUMA SOKTU’

Aleryani, “Ä°sveç’te gerçekleÅŸtirilen son barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri Suudi Arabistan’Ä±n Yemen’de güç kaybetmesinden dolayÄ± mÄ± baÅŸladÄ±?” sorusunu ise ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

“Bu, barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n bir nedeni. Son dönemlerde Suudi Arabistan uluslararasÄ± planda çok prestij kaybetti. Özellikle de Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’da öldürülmesinden sonra. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti Suudi Arabistan’Ä± zor duruma soktu. Tüm dünyanÄ±n tepkisini çekti. AyrÄ±ca tüm dünya Yemen’deki açlÄ±k ve yoksulluktan söz ediyor. Suudi Arabistan baÅŸka seçeneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± için barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinden yana olmak zorunda kaldÄ±.”

Aleryani, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n neden öldürüldüÄŸü sorusunu ise “KaÅŸÄ±kçÄ±, Suudi Arabistan rejiminin adamÄ±ydÄ±. Daha önce Prens Selman’a yakÄ±ndÄ±. Daha sonra muhalefetle hareket etmeye baÅŸladÄ±. Suudilerin tüm sÄ±rlarÄ±nÄ± bildiÄŸi için tehlike oluÅŸturuyordu. Bu nedenle ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±” diyerek yanÄ±tladÄ±.

ESÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° KONUSUNDA ANLAÅžMA SAÄžLANDI

Stockholm’de düzenlenen konferansta taraflarÄ±n esir deÄŸiÅŸimi konusunda görüÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aleryani, “8 bin esir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸiÅŸtirilecek. Ama Hudeyda LimanÄ±nda çatÄ±ÅŸmalar hâlâ sürüyor. Hükümet, Husilerin denetimindeki Sana HavalimanÄ± ile Hudeyda LimanÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Ama Husiler pek istekli görünmüyor” dedi.

BarÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri baÅŸlamadan önce fazla umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aleryani, “Ama beklentilerimin üzerinde bir ilerleme kaydedildi. Ä°sveç’teki görüÅŸmeler daha çok karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi ÅŸeklinde geçti. Böylesi bir konferanstan kesin bir sonuç almak zaten mümkün olmazdÄ±. Ama yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra Stockholm’de yapÄ±lacak görüÅŸmeler önemli” dedi.

‘SAVAÅž PARA KAZANDIRDIÄžI Ä°ÇÄ°N ANLAÅžMAK Ä°STEMÄ°YORLAR’

Aleryani, Husiler ve hükümetin görüÅŸmelerde güç denemesi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bir birlerin güçlerini ölçtüklerini belirterek, “Bence her iki taraf da barÄ±ÅŸ istemiyor. Gerçekten barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± umut ediyorum ama bunlarÄ±n böylesi bir niyetleri olduÄŸunu sanmÄ±yorum. EÄŸer barÄ±ÅŸtan para kazanÄ±rlarsa barÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirirler ama ÅŸu anda savaÅŸtan para kazandÄ±klarÄ± için anlaÅŸmak istemiyorlar” dedi.

SavaÅŸÄ±n bitmesi durumunda Yemen hükümetinin Suudi Arabistan’dan para alamayacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aleryani, “Bu görüÅŸmelerin sonunda bazÄ± anlaÅŸmalar olacak ama barÄ±ÅŸ olmayacak. YanÄ±lÄ±yor olabilirim ama benim kanaatim böyle” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

‘GERÇEKLERÄ° YAZAN GAZETECÄ°LER CEZALANDIRILIYOR’

Yemen’deki son durum hakkÄ±nda da bilgiler veren Aleryani, ülkede ifade özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Husiler ve hükümetin egemen olduÄŸu bölgelerde gerçekleri yazan gazetecilerin cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Aleryani, “Özellikle hükümetin hakim olduÄŸu yerlerde Suudi Arabistan hakkÄ±nda olumsuz ifadeler kullananlar gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor, ÅŸiddete uÄŸruyor ve tutuklanÄ±yor. Ülkenin kuzeyinde de güneyinde de ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü yok” dedi.

‘ERKEKLER SAVAÅžTA OLDUKLARI Ä°ÇÄ°N KADINLAR ÇALIÅžMAK Ä°ÇÄ°N DIÅžARI ÇIKABÄ°LÄ°YOR’

AynÄ± zamanda bir kadÄ±n haklarÄ± savunucusu olan Aleryani, Tawafug (BarÄ±ÅŸ ve Güvenlik için KadÄ±n AnlaÅŸmasÄ±) adlÄ± örgütte çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu nedenle BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin kadÄ±n örgütü “UN Women” tarafÄ±ndan barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine katÄ±lmasÄ± için davet edildi.

2011 yÄ±lÄ±ndaki Arap ayaklanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Yemen’deki kadÄ±nlarÄ±n bazÄ± haklarÄ± elde edeceÄŸi umuduna kapÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ancak baharÄ±n kÄ±ÅŸa dönmesiyle birlikte kadÄ±nlarÄ±n somut kazanÄ±mlar elde edemedikleri belirttikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Yemen’deki savaÅŸÄ±n kadÄ±nlara tek faydasÄ± iÅŸ yaÅŸamÄ±na atÄ±lmalarÄ± oldu. Erkekler savaÅŸta olduklarÄ± için kadÄ±nlar da çalÄ±ÅŸmak için dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kÄ±yor. Aileler eskiden kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± istemezlerdi ama bugün kÄ±z çocuklarÄ± aileyi geçindirmek için çalÄ±ÅŸmak zorunda.”

YEMEN’DE ‘KAT EKÄ°MÄ°’ SORUNU

UyuÅŸturucu etkisi olan ‘kat’ bitkisi de Yemen için büyük bir sorun oluÅŸturuyor. Ülkedeki sularÄ±n yüzde 70’inin ‘kat’ ekimi için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aleryani, “Meyve ve sebze çok az ekiliyor. Bu nedenle Yemen baÅŸka ülkelerden gÄ±da ithal etmek zorunda kalÄ±yor. Ben katlarÄ±n yasaklanmasÄ± için sürdürülen kampanyalarÄ±n içinde yer aldÄ±m. 3 yÄ±l boyunca gösteri ve mitingler yaptÄ±k. Anayasada deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. AnayasanÄ±n 69. maddesine göre kat ekilen alanlar her yÄ±l yüzde 5 oranÄ±nda azaltÄ±lacak. Onun yerine sebze ekimi yapÄ±lacak. Kat üretimi kademeli olarak 20 yÄ±l içinde tamamen sona erecek. Ama pratikte bunun yaÅŸama geçmesi zor görünüyor. Ama kaÄŸÄ±t üzerinde kalsa bile bu kazanÄ±m önemli” ifadelerini kullandÄ±.

Yemen’de kat üretimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n 1970’li yÄ±llardan beri mafyanÄ±n denetiminde olduÄŸunu söyleyen Aleryani, “Hükümetin katla ilgili kararÄ±ndan sonra bu mafya gruplarÄ± baÅŸkaldÄ±rdÄ±. BaÅŸbakanÄ± görevden aldÄ±rdÄ±lar ve hükümeti düÅŸürdüler. Onlar için kat her ÅŸeyden sudan ve gÄ±dadan daha önemli. Ä°nsanlar kata çok baÄŸÄ±mlÄ± hale getirildi. Yemek için parasÄ± olmayanlar borç alarak kat satÄ±n alÄ±yor. Askerler de savaÅŸta kat kullanÄ±yor” dedi.

â€˜Yemenâ€™de ABD yapÄ±mÄ± bir trajediâ€™

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