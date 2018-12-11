BM: Yemen nÃ¼fusunun yÃ¼zde 70'ini oluÅŸturan 20 milyon insan aÃ§

BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock 'Yemen'de nÃ¼fusun yÃ¼zde 70'ni oluÅŸturan 20 milyon insan aÃ§' dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, "Yemen'deki hastanelerde aileler doktorlarÄ±n açlÄ±ktan ölmek üzere olan çocuklarÄ±nÄ± kurtarma çabalarÄ±nÄ± izliyor" dedi.

Lowcock, BM Genel Merkezinde Yemen'deki insani duruma iliÅŸkin düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Yemen'de nüfusun yüzde 70'ni oluÅŸturan 20 milyon kiÅŸinin açlÄ±k mücadelesi verdiÄŸini söyledi.

Yemen halkÄ±nÄ±n tek isteÄŸinin savaÅŸÄ±n bitmesi olduÄŸunu ifade eden Lowcock, Yemen'de hala ateÅŸkes saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Ülkede ''sÄ±cak savaÅŸÄ±n'' devam ettiÄŸini belirten ve savaÅŸÄ±n neden olduÄŸu insani krize dikkati çeken Lowcock, 26 Åžubat'ta Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde Yemen'e yardÄ±m konferansÄ± düzenleneceÄŸini sözlerine ekledi.

Husiler ve Yemen hükümeti arasÄ±nda Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'de 6 AralÄ±k'ta baÅŸlayan müzakereler devam ediyor.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasÄ±nda 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda binlerce kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Pek çok alanda insani kriz yaÅŸanan ülkede, temiz suya ulaÅŸÄ±mÄ±n olmamasÄ±, yetersiz beslenme, ilaç ve tÄ±bbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera baÅŸta olmak üzere salgÄ±n hastalÄ±klar her geçen gün artÄ±yor. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 01:03

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