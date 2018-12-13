Ä°sveÃ§'teki Yemen konulu istiÅŸare toplantÄ±larÄ±nda â€˜anlaÅŸmaâ€™ saÄŸlandÄ±

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Hudeyde limanÄ± ve kenti iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±k. AnlaÅŸmaya gÃ¶re BM limanda 'lider' rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenecek.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ä°sveç'te sona eren Yemen konulu istiÅŸare toplantÄ±larÄ±nda Yemen halkÄ± için hayati önem taÅŸÄ±yan Hudeyde limanÄ± ve kenti için taraflarÄ±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

“Hudeyde limanÄ± ve kenti için anlaÅŸmaya vardÄ±k” diyen Guterres, anlaÅŸmanÄ±n limana ve kente ‘tarafsÄ±z’ güçlerin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve ‘geniÅŸ çaplÄ± ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±nÄ±’ kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

LÄ°MANDA BM HEGEMONYASI!

Guterres, anlaÅŸma gereÄŸince “BM'nin limanda lider rolünü” üstleneceÄŸini, Yemen'e insani yardÄ±mlarÄ±n önünün açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirileceÄŸini iddia etti.

Taiz'deki durumun kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için ayrÄ±ca ortak bir anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Guterres, kentte ‘insani bir koridorun’ açÄ±lacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Guterres, gelecek ocak ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan bir sonraki Yemen barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinde siyasi konulara iliÅŸkin taslak çerçeve anlaÅŸmasÄ±nÄ±n müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ±, bunun barÄ±ÅŸ sürecinde çok önemli bir adÄ±m olduÄŸunu söyledi.

‘GENEL ÇERÇEVEYÄ° KABUL ETTÄ°K, HÜKÜMET REDDETTÄ°’

Husi heyete baÅŸkanlÄ±k eden Muhammed Abdusselam ise BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yeni bir müzakere turu için sunduÄŸu genel çerçeve önerisini kendilerinin kabul ettiÄŸini ancak hükümet heyetinin reddettiÄŸini söyledi. Abdusselam bu durumu ‘siyasi çözümün reddedilmesi’ ÅŸeklinde nitelendirdi.

Öte yandan Ä°sveç'teki görüÅŸmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyette bulunan Muhammed el-Amiri hükümet, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve anayasanÄ±n durumunun görüÅŸüleceÄŸi yeni bir müzakere turu için genel çerçeve belirlenmesini reddettiklerini doÄŸruladÄ±.

Yemen'in yaptÄ±ÄŸÄ± ithal gÄ±da ürünlerinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 90'Ä±, insani yardÄ±mlarÄ±n da yüzde 80'inin giriÅŸ noktasÄ± olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan Hudeyde limanÄ± Yemen halkÄ± için önem taÅŸÄ±yor.

BM ANLAÅžMA TEKLÄ°FLERÄ° SUNMUÅžTU

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sözcüsü Hanan Elbadawi, BM'nin taraflara ülkede devam eden iç savaÅŸa bir çözüm bulunmasÄ±nÄ± öngören yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesi için taslak çerçeve anlaÅŸmasÄ± sunduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Taslak anlaÅŸmanÄ±n geçiÅŸ dönemi, güvenlik ve siyasi önlemleri içerdiÄŸini aktaran Elbadawi, teklifleri tek bir metinde sunmadÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizmiÅŸti.

Elbadawi, Hudeyde LimanÄ±'nÄ±n statüsü, Sana UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ± ve Yemen'in ekonomik durumuna iliÅŸkin konularÄ±n da ayrÄ± ayrÄ± sunulan teklifler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

Yemen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Halid el-Yemani de anlaÅŸmanÄ±n Husilerin kentteki limanlardan çekilmelerini içerdiÄŸini söyledi.

GörüÅŸmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyete baÅŸkanlÄ±k eden Yemani, Hudeyde kenti için saÄŸlanan anlaÅŸmayÄ± "çok önemli" olarak nitelendirdi.

“AnlaÅŸma, Husilerin Hudeyde kentinde bulunan Hudeyde, Es-Salif ve Ra's Ä°sa limanlarÄ±ndan çekilmesini içeriyor” diyen Yemani, geçen 4 sene içinde Hudeyde konusunda buna benzer bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yemenli Bakan, bugün saÄŸlanan anlaÅŸma kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Taiz'deki kuÅŸatmayÄ± sona erdirmek, güvenli koridorlar açmak ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± zora sokan ÅŸantajlarÄ± sona erdirmek için BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gözetiminde bir komite kurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yemani kontrolleri altÄ±nda tuttuklarÄ± bölgelerden elde ettikleri gelirleri kendi ellerinde tutmakta Ä±srar eden Husilerin tutumu nedeniyle ekonomi konusunda herhangi bir ilerleme saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 21:35

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