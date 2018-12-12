â€˜Yemenâ€™de ABD yapÄ±mÄ± bir trajediâ€™

New York Times'Ä±n haberi ABD'nin Suudi Arabistanâ€™a sattÄ±ÄŸÄ± bombalarÄ±n Yemenâ€™de sivilleri hedef almasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan dramÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

ABD’de yayÄ±mlanan New York (NY) Times gazetesi, “Yemen’de ABD yapÄ±mÄ± bir trajedi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dosya haberde, Washington’un Suudi Arabistan’a sattÄ±ÄŸÄ± bombalarÄ±n Yemen’de sivilleri hedef almasÄ±yla ortaya çÄ±kan dramÄ±, insan hikayeleri üzerinden gözler önüne serdi.

ARHAB SALDIRISI ANLATILDI

Gazetenin, Eylül 2016’da baÅŸkent Sana yakÄ±nlarÄ±ndaki Arhab bölgesinde düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenlerin hikayeleri üzerine kurulan haberinde, halkÄ±n savaÅŸla bir anda kabusa dönen hayatlarÄ± anlatÄ±ldÄ±. AA’nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, haberde, bir grup köylünün su kuyusu açmak için toplandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bazÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ±n uzuvlarÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, aradan 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süre geçmesine raÄŸmen bölgede bomba izlerinin ve kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hâlâ mevcut olduÄŸu belirtildi.

Hastanelerdeki imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle saÄŸlÄ±k personelinin bombalarÄ±n hedefi olan sivilleri tedavi etmekte zorlanmasÄ±, bu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± tedavi etmeye çalÄ±ÅŸan bir doktorun izlenimleri üzerinden aktarÄ±ldÄ±.

BOMBALAR ABD MALI ÇIKTI

Haberde, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda uzuvlarÄ±nÄ± kaybeden yaÅŸlÄ±lar, gençler ve çocuklarÄ±n görsellerine yer verildi. Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütünün verilerine göre, söz konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3’ü çocuk 31 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 42 kiÅŸi yaralandÄ±.

Gazete, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan bombalarda, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi kimlik numaralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve Teksas’da General Dynamics firmasÄ± tarafÄ±ndan üretildiÄŸinin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

SUUDÄ° BOMBALARI SÄ°VÄ°LLERÄ° HEDEF ALDI

Yemen’de iç savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2015’ten bu yana BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivillere ve sivil yapÄ±lara verilen zararlar hakkÄ±nda uyarÄ±da bulunduÄŸuna iÅŸaret edilen haberde, “Suudilerin bombalarÄ±, fabrikalarÄ±, köprüleri, yollarÄ±, hastaneleri, su kuyularÄ±nÄ±, cenaze törenlerini, düÄŸünleri, toplantÄ±larÄ± ve çocuklarla dolu bir okul otobüsünü hedef aldÄ±” ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’Ä±n, Husilerin elindeki bölgelere silah giriÅŸini engellemek gerekçesiyle Yemen’de uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n, zaten yoksul olan ülkede gÄ±da ve insani yardÄ±ma ulaÅŸÄ±mÄ± oldukça zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

Yemen’de çok büyük bir insani krizi körükleyen hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve abluka nedeniyle 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki 85 bin çocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 21 vilayette koleranÄ±n kol gezdiÄŸi vurgulandÄ±.

ABD’NÄ°N SUUDÄ° ARABÄ°STAN’A SÄ°LAH SATIÅžI

Suudi Arabistan’Ä±n Yemen’deki eylemlerinde, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Sudan ve MÄ±sÄ±r gibi bölge ülkelerinin desteÄŸini aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen NY Times haberinde, “Ancak Suudi Arabistan, materyal desteÄŸini çok uzaklardaki müttefiki ABD’den aldÄ±” denildi.

Suudi Arabistan’Ä±n, Eski BaÅŸkanlar Bill Clinton, George Bush, Barack Obama dönemlerinde ABD’den milyarlarca dolarlÄ±k mühimmat aldÄ±ÄŸÄ±, eski BaÅŸkan Obama’nÄ±n 2016’da görev süresi bitmeden kÄ±sa süre önce sivil ölümlerini azaltmak amacÄ±yla Suudi Arabistan’a akÄ±llÄ± bomba satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n ise göreve geldikten hemen sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Suudi Arabistan’a yaptÄ±ÄŸÄ±, Obama’nÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yeniden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, bu süreçte Kongre üyelerinin silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmak için adÄ±mlar atmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

SATILAN SÄ°LAHLAR

Haberde, Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsünün verilerine göre, ABD’nin 2010-2017 döneminde Suudi Arabistan’a 30 adet ileri teknoloji F-15 jet, 84 savaÅŸ helikopteri, 110 havadan yere güdümlü füze ve yaklaÅŸÄ±k 20 bin güdümlü bomba sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net