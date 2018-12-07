Ordu'da yarÄ±n 'ekonomik kriz' konulu panel dÃ¼zenlenecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ ise Samsun'da yoksulluÄŸa karÅŸÄ± KESK BÃ¶lge Mitingi dÃ¼zenlenecek.

KESK, 8 AralÄ±k Cumartesi günü Ordu’da “Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± emekçiler ödemeyecek” konulu panel düzenleyecek.

Panele konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak olan EÄŸitim Sen Ordu Åžubesi Yönetim Kurulu ve Ordu Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Ä°ktisatçÄ± Dr. Özgür Narin etkinliÄŸe iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ekonomik kriz derinleÅŸirken krizin faturasÄ± iÅŸçilere ve emekçilere sadece iÅŸsizlik, yoksulluk ve güvencesiz çalÄ±ÅŸmanÄ±n artmasÄ± olarak yansÄ±mÄ±yor. Zamlar, kredi borçlarÄ±nÄ±n birikmesi ve hacizler olarak da yansÄ±yor. Ä°ÅŸte Ordu'da bu konular kapsamlÄ± olarak panelde ele alÄ±nacak. Panelde benimle birlikte DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, 26. Dönem CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ä°lhan Cihaner konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak.”

PAZAR GÜNÜ SAMSUN'DA MÄ°TÄ°NG DÜZENLENECEK

Panelde ekonomide krizin tüm ülkedeki iÅŸçilere yansÄ±yan yönlerinin, ekonomik nedenleri ve sonuçlarÄ±nÄ±n; hukukun, yargÄ±nÄ±n hem bir kriz dinamiÄŸi olarak hem de krizi bastÄ±rmadaki rolleriyle konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Narin, “9 AralÄ±k’ta ise Samsun’da “YoksulluÄŸa, Ä°ÅŸsizliÄŸe, GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadele” ÅŸiarÄ±yla KESK Bölge Mitingi düzenlenecek” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± paneli: Ä°ÅŸÃ§iler Ã¶lmemek iÃ§in birlikte mÃ¼cadele etmeli

Yalovaâ€™da kriz paneli: Ã‡Ã¶zÃ¼m birlikte mÃ¼cadele!

Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ reddetmek iÃ§in ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

â€˜Krize karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi antiemperyalist bir noktaya koymalÄ±yÄ±zâ€™

â€˜Sadece kriz dÃ¶neminde deÄŸil her zaman mÃ¼cadele etmeliyizâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 11:13

www.evrensel.net