Yalovaâ€™da kriz paneli: Ã‡Ã¶zÃ¼m birlikte mÃ¼cadele!

Yalovaâ€™da kriz ve krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konulu panel dÃ¼zenlendi. Panelde emekÃ§ilerin ortak mÃ¼cadelesinin Ã¶nemi vurgulandÄ±.

Yalova KESK Åžubeler Platformu ve DÄ°SK Emekli Sen Yalova TemsilciliÄŸi ekonomik kriz ve krize karÅŸÄ± mücadele konulu bir panel düzenledi. Yalova Belediyesi Meclis Salonunda yapÄ±lan panele Tüm Bel Sen Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Erdal KarakuÅŸ, Emekli Sen Genel BaÅŸkanÄ± Veli Beysülen, Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu ve Flormar iÅŸçisi Nurhan Güner konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸ cinayetlerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilerin anÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan panelde ilk olarak söz alan Erdal KarakuÅŸ, kapitalizmin doÄŸasÄ± gereÄŸi kriz yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çökmeye mahkum olduÄŸunu belirtti. KarakuÅŸ, Türkiye'de bir ekonomi planÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÄŸitim, saÄŸlÄ±k, barÄ±nma, ulaÅŸÄ±m, iletiÅŸim gibi hizmetleri, devletin ücretsiz sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KarakuÅŸ, devletin emekçilerle toplumsal bir sözleÅŸme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mücadeleyi yükseltmenin yolunun emekçileri bölmeye çalÄ±ÅŸan ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± söylemi reddetmekten geçtiÄŸini ifade eden Erdal KarakuÅŸ, farklÄ± etnisite, inanç, siyasi düÅŸünce ve yaklaÅŸÄ±mÄ±n bir renklilik olduÄŸunu, birleÅŸik mücadeleden baÅŸka bir çözümün mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘TÜM EMEKÇÄ° KESÄ°MLERÄ°NÄ°N YER ALDIÄžI BÄ°R MÜCADELE HATTI OLMALI’

Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu ise konuÅŸmasÄ±nda AÄŸustos ayÄ±nda yaÅŸanÄ±lanÄ± bir zelzele olarak niteledi ve krizin yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. GeçmiÅŸ dönemde ABD'nin kendi ekonomik bunalÄ±mÄ±ndan çÄ±kmasÄ± için kendi dÄ±ÅŸÄ±ndaki ülkelere bol para daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AKP'nin de çÄ±lgÄ±nca bir tüketim ekonomisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen FalakaoÄŸlu, krizle birlikte hükümetin iÅŸçi ve emekçilere yönelik baskÄ±larÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Türkiye'de hiç bir patronun yüzde 20 zam yapmaya yanaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan FalakaoÄŸlu, artÄ±k ifÅŸa odaklÄ± deÄŸil inÅŸa odaklÄ± bir dil ve siyasetin kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, mücadelenin emekçilerin tüm kesimlerinin dahil olduÄŸu bir hatta yürütülmesinin elzem olduÄŸunu söyledi.

Emekli Sen Genel BaÅŸkanÄ± Veli Beysülen emeklilerin yüzde 48'inin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve ekonomik krizi en derinden hisseden kesim olduÄŸunu ifade etti. En düÅŸük emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 bin 500 TL olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Beysülen, emeklilerin yüzde 60'Ä±nÄ±n bankalara borçlu olduÄŸunu sözlerine ekledi. Yerel seçimlerde emekçiden yana parti ve örgütlerin ortaklaÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸunu ifade eden Beysülen, KESK'in bölge mitinglerinin önemine dikkat çekti.

‘DÄ°RENÄ°Åž SÜRESÄ°NCE FABRÄ°KA VE DEVLET YETKÄ°LÄ°LERÄ° BASKIYI ARTIRDI’

Flormar iÅŸçileri adÄ±na söz alan Nurhan Güner, anayasal bir hak olan sendika üyeliÄŸi sonucunda 13 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DireniÅŸte geçen 200 günde fabrika yönetimi ve devlet yetkililerinin baskÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güner, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n kendilerine moral verdiÄŸini ve haklarÄ±nÄ± alana ve iÅŸlerine dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. (Yalova/EVRENSEL)

www.evrensel.net