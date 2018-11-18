Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ reddetmek iÃ§in ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Adana ve Antepâ€™te iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler, kriz konulu panellerde bir araya geldi

Adana ve Antep’te iÅŸçi ve emekçiler, kriz konulu panellerde bir araya geldi. Krizin etkilerinin her geçen zaman daha fazla hissedildiÄŸi, iktidarÄ±n ise krizin yükünü iÅŸçi ve emekçilere yÄ±kmak istediÄŸine dikkat çekilen konuÅŸmalarda, iÅŸçi ve emekçilerin krize karÅŸÄ± ortak mücadelede birleÅŸmesinin önemine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Antep’te “YoksullaÅŸmaya, Ä°ÅŸsizliÄŸe, GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadeleye” baÅŸlÄ±klÄ± panel gerçekleÅŸtirildi. DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB’nin dün birlikte düzenlediÄŸi panelde KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu konuÅŸtu. Siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve meslek örgütlerinin de bulunduÄŸu panele, HDP Milletvekili Mahmut ToÄŸrul da katÄ±ldÄ±.

Panelde konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Her ÅŸeyden önce bu kriz dünyada ve Türkiye’de, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na, emekçilere, kadÄ±nlara, gençlere vaat edeceÄŸi hiçbir ÅŸey kalmayan kapitalist sistemin krizidir. Bu kriz yÄ±llardÄ±r bu ülkeyi yönetenlerin, 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n krizidir” dedi. ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi iktidarÄ±n, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n programÄ±, onlarÄ±n bütün hedefleri, bu krizin tüm faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere, emekçilere, kadÄ±nlara, gençlere kesmek üzere oluÅŸturulmuÅŸtur’’ ÅŸeklinde krize karÅŸÄ± mücadele, aynÄ± zamanda emek mücadelesidir. Krize karÅŸÄ± mücadele demokrasi mücadelesi, gelecek mücadelesidir, geleceÄŸimizin mücadelesidir.”

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik de, “Emekçilerin iÅŸ güvencesinin ellerinden alÄ±nmasÄ±, uygulanan baskÄ± politikalarÄ±, sermayenin kendi ömrünü uzatmak için aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerdir. Bugün ekonomik durum emeklileri yeniden çalÄ±ÅŸmaya zorlamaktadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± reel anlamda %20 civarÄ±ndadÄ±r, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 10 milyona yakÄ±ndÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± mücadele büyütülmeli, Flormar iÅŸçilerinin, HavalimanÄ± iÅŸçilerinin, Antep’te süren nakliyat iÅŸçilerinin direniÅŸinin birleÅŸtirilmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandÄ±. (Antep/EVRENSEL)

PAZAR ARTIK ÖFKE DOLU

Ä°MO Adana Åžubesi tarafÄ±ndan Seyhan Belediyesi YaÅŸar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸen ‘Kent-KÄ±r YaÄŸmasÄ±nÄ±n Sonu; Büyük Kriz’ konferansÄ±na konuÅŸmacÄ± olarak Ekonomist Mustafa Sönmez katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ä°MO Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Zekeriya Turanbayburt, siyasi iktidarÄ±n, gücünü önemli ölçüde, arazi rantÄ± üzerinden inÅŸaata dayalÄ± sermaye iliÅŸkilerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, imar affÄ± uygulamasÄ±nÄ±n da iktidarÄ±n gücünü tahkim etme, yeniden istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamaya dönük hamlelerden birisi olduÄŸunu ifade etti.

Adana’nÄ±n, pek çok sorunu olduÄŸunu, plansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve denetimsizliÄŸin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bu aÄŸÄ±r sonuçlarÄ±n, bugün çözüm beklediÄŸini ifade eden Turanbayburt, “2019 martÄ±nda yerel seçimler olacak. Kentleri içinde yaÅŸayanlara yabancÄ± hale getiren, ortak amaçlarÄ±nÄ± hiçe sayarak bir meta haline dönüÅŸtüren yerel yöneticilere, kent rantçÄ±larÄ±na bilim ve tekniÄŸin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda karÅŸÄ± koymamÄ±z gerekiyor” dedi.

Konferans konuÅŸmacÄ±sÄ±, Ekonomist Mustafa Sönmez “Ä°çinde bulunduÄŸumuz dönem yalnÄ±zca bir ekonomik kriz deÄŸil, aynÄ± zamanda siyasi bir krizdir” dedi. Türkiye’nin kendi iç kaynaklarÄ±yla büyümeyi gerçekleÅŸtiremediÄŸini, bunun dÄ±ÅŸ kaynak ihtiyacÄ± doÄŸurduÄŸunu söyleyen Sönmez, ÅŸöyle devam etti: “DÄ±ÅŸ kaynak doÄŸrudan sermaye olarak deÄŸil borç olarak geldi. Bu borçlanma aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak özel sektör eliyle yapÄ±ldÄ±. Daha önce dÄ±ÅŸ borçlanmanÄ±n üçte ikisi kamuya aitken, kamunun oranÄ± üçte bire düÅŸtü. Bu borç giderek çoÄŸaldÄ±, milli gelirin yüzde ellisinin çok üstüne çÄ±kmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. DÄ±ÅŸ kaynak giriÅŸi sürdükçe dolar fiyatÄ± düÅŸük, büyüme yüksek seyretti. Kaynak giriÅŸi azaldÄ±kça dolar yükseldi ve kriz baÅŸ gösterdi” dedi.

Türkiye’de kÄ±rlarÄ±n yaÄŸmalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarÄ±m desteklerinin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, köylerin terk edildiÄŸini dile getiren Sönmez, “Ülkemizde artÄ±k tarÄ±msal üretim yeterli deÄŸil. GÄ±da yetersizliÄŸi var. TarÄ±mda kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye ÅŸimdi gÄ±da enflasyonu yaÅŸÄ±yor. KÄ±r ve tarÄ±m çökertildi. Kentler yaÄŸmalandÄ± ve kriz baÅŸ gösterdi. Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu kriz tamamen ev yapÄ±mÄ± krizdir” diye konuÅŸtu.

Türkiye’nin bugüne kadar daha çok inÅŸaat odaklÄ± iç büyümeyi tercih ettiÄŸini ancak ihracata dayalÄ± tarÄ±m ve sanayideki büyümenin tercih edilmesi gerektiÄŸini kaydeden Sönmez, “Elbette insanlarÄ±n ev ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r ancak konutu bir sermaye aracÄ±, genel büyümenin lokomotifi olarak görmek krizi de beraberinde getirmiÅŸtir. Konut, AVM, ofis, kentsel yatÄ±rÄ±mlar, mega projeler kayÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± da beraberinde getirmiÅŸ, üretim ve ihracatÄ± engellemiÅŸtir. Türkiye’de AVM sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ± itibariyle 429’a ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. AVM’lerde kira fiyatlarÄ± düÅŸmesine raÄŸmen kiralar ödenemiyor, AVM’ler ya terk ediliyor ya da büyük boÅŸluklar oluÅŸuyor. DÄ±ÅŸ borç alÄ±nÄ±p inÅŸaata ve AVM’lere, mega projelere yüklenilince ekonomik kriz derinleÅŸti” dedi.

Krizin derinleÅŸeceÄŸini, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÅŸullarÄ±n iÅŸsizliÄŸi arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, toplu tenkisatlar olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sönmez, “ÇarÅŸÄ± pazar öfke dolu, bu rejim artÄ±k yönetememektedir. Ancak yönetemeyen bu rejime alternatif yönetebilecek bir muhalefet var mÄ±dÄ±r? Bu önem teÅŸkil ediyor” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:35

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