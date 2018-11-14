â€˜Sadece kriz dÃ¶neminde deÄŸil her zaman mÃ¼cadele etmeliyizâ€™

Ä°zmirâ€™de TÃ¼m Bel-Sen Ä°zmir 1 Noâ€™lu Åžubesi krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konulu panel dÃ¼zenledi.

Tüm Bel-Sen Ä°zmir 1 No’lu Åžubesi yoksulluÄŸa güvencesizliÄŸe ve krize karÅŸÄ± panel düzenledi. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Çetin Emeç Salonunda düzenlenen panele DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen ve Akademisyen Özgür MüftüoÄŸlu katÄ±ldÄ±.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Çerkezoglu, “Krize karÅŸÄ± mücadele bu ülkede demokrasi mücadelesidir. AKP iktidarÄ±nÄ±n bu krizin faturasÄ±nÄ± bize kesmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± ortak akÄ±lla mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürmeliyiz.17 KasÄ±m bölge mitinginde yan yana olmalÄ±yÄ±z” dedi.

Akademisyen Özgür MüftüoÄŸlu, kriz dönemlerini anlatarak, “Kriz dönemi dediÄŸimiz dönemler aslÄ±nda sistemin kendisini yeniden ürettiÄŸi dönemlerdir. Özellikle ÅŸuna dikkat etmeli; biz emekçiler krizde kaybediyoruz. Peki kriz olmadÄ±ÄŸÄ± dönem ne oluyor? Meseleyi aslÄ±nda krize karÅŸÄ± mücadele anlayÄ±ÅŸÄ± ile koymamÄ±z yanÄ±ltÄ±cÄ±, mesele sisteme karÅŸÄ± mücadele etmektir. Sadece kriz döneminde deÄŸil her zaman mücadele etmeliyiz” diye konuÅŸtu.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen ise, hükümetin geçtiÄŸimiz aylarda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, “AKP'nin müjde olarak sunduÄŸu, diÄŸer ÅŸeyler gibi hak kaybÄ± demektir. Enflasyon rakamlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da bir sürü kaybÄ±mÄ±z var. Biz kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n telafisini istiyoruz. Büyümeden payÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Yine bu dönemde mecliste bütçe görüÅŸmeleri var, aslÄ±nda bütçe metinleri iktidarÄ±n üretim biçimi açÄ±sÄ±ndan tercihlerini de gösteriyor. Normalde bütçeler toplumsal ihtiyaçlarÄ±n kolektif bir biçimde belirlenmesi için kaynaklarÄ±n nerelerden yaratÄ±lacaÄŸÄ± ve bunlarÄ±n nasÄ±l eÅŸit daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde olmalÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bütçe hakkÄ±nÄ± istemek devletin yapÄ±sÄ±na da müdahaledir” dedi. Son olarak Gezen, 17 KasÄ±m'da gerçekleÅŸecek kriz karÅŸÄ±tÄ± mitingin önemine deÄŸinerek katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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